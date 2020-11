Covid. Navetta per il ritiro e la consegna della biancheria dei pazienti ricoverati

L’iniziativa organizzata dall’Ambito di Lecco

Finanziamento del Fondo Aiutiamoci 2.0

LECCO – Al fine di limitare gli accessi in ospedale, l’Ambito di Lecco ha organizzato – con l’Impresa Sociale Consorzio Girasole – per i cittadini dei propri comuni, un servizio navetta per il ritiro/consegna biancheria dei pazienti ricoverati. Il servizio non comporta oneri a carico dei comuni grazie al finanziamento del Fondo aiutiamoci 2.0.

Le famiglie/persone residenti potranno telefonare al numero dedicato per segnalare l’esigenza di portare il cambio della biancheria al congiunto il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, come di seguito specificato:

POLO TERRITORIALE Brianza Ovest

Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costamasnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello

TIZIANO CORTI tel. 331 2357467

Comuni di Annone Brianza, Castello Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Oggiono, Sirone

SIMONE BUZZELLA tel. 329 2420445

Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago

CLARA GASPERINI tel.345 0697492

Comuni di Pescate, Malgrate, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario

ALICE OGGIONI tel. 345 3788726

L’incaricato, sentite le esigenze della famiglia, contatta direttamente l’Ospedale per organizzare ritiro e consegna della biancheria.

IL VOLANTINO DELL’INIZIATIVA