Emergenza siccità: un sito con consigli e un test interattivo contro lo spreco idrico

Il punto della situazione con Lario Reti Holding

Richiesta di supporto ai Comuni per la sensibilizzazione al risparmio idrico

LECCO – Le condizioni climatiche a cui è stato sottoposto il territorio della Provincia di Lecco negli ultimi mesi e l’aumento dei consumi dovuto al caldo stanno causando un progressivo e costante abbassamento delle falde acquifere e dei livelli del lago, nonché la riduzione della portata di molte sorgenti e pozzi. Lario Reti Holding invita i cittadini a non sprecare la risorsa idrica, evitando l’uso dell’acqua per scopi diversi da quelli igienico/sanitari, come riportato in dettaglio sul sito web https://nonsprecare.larioreti.it/, dove è possibile trovare tutti i consigli contro lo spreco idrico e un test interattivo per avere coscienza di quanta acqua è possibile risparmiare cambiando anche di poco le proprie abitudini quotidiane.

Lario Reti Holding chiede inoltre ai cittadini di monitorare l’emissione di eventuali ordinanze di limitazione/riduzione dei consumi emesse dal proprio Comune e di rispettare quanto stabilito dal Sindaco, al fine di preservare una risorsa preziosa. L’azienda manterrà monitorata la situazione e non è da escludersi l’adozione di ulteriori misure di risparmio idrico su determinate porzioni del territorio Provinciale, di cui saranno eventualmente date specifiche comunicazioni in futuro.

OGNI GOCCIA CONTA

Regole di risparmio idrico