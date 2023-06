Emilia Romagna, il supporto della Protezione civile e della Locale di Lecco

Conclusa la prima settimana di servizio a Modigliana per la delegazione di Lecco

Gli agenti sono stati impegnati nella regolamentazione del traffico nei tratti di strada compromessi dagli smottamenti

LECCO / MODIGLIANA – Si avvia a conclusione la prima settimana di lavoro in Emilia-Romagna per il personale del servizio di protezione civile comunale e della polizia locale di Lecco. La delegazione di Lecco è tra le prime a giungere nel Comune della provincia di Forlì-Cesena da fuori regione.

Accolti dal sindaco di Modigliana al loro arrivo, le unità messe a disposizione dal Comune di Lecco hanno prestato servizio nel territorio comunale di Modigliana e negli uffici municipali.

In particolare, gli agenti di polizia locale hanno gestito, in collaborazione con il personale in forza alla polizia provinciale e all’Unione di Comuni della Romagna forlivese, la regolamentazione del traffico lungo le direttrici immediatamente interessate dalle operazioni di disgaggio e il controllo dei veicoli in transito lungo le infrastrutture provate dagli smottamenti e dunque ridimensionate in termini di portata.

Raccolta di dati e richieste da parte dei cittadini, a fronte dei danni causati dall’alluvione, e aggiornamento dei database sono le attività di supporto fornite dal personale del servizio comunale di protezione civile.

Così il vicesindaco, assessore alla Coeasione sociale del Comune di Lecco Simona Piazza: “Un sincero ringraziamento a chi è stato a Modigliana questa settimana e a chi partirà lunedì, un servizio fuori sede che rinnova l’impegno civico assunto per il paese, in zone particolarmente provate, a supporto delle istituzione e delle popolazioni colpite dall’alluvione”.