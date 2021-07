Italia campione d’Europa! A centinaia in piazza a Lecco

Caroselli per le strade. La festa dopo la vittoria contro l’Inghilterra

LECCO – Una partita che sembrava chiusa solo dopo minuti dall’inizio, con gli inglesi subito in vantaggio e un’Italia spenta che ha saputo trasformarsi le nel secondo tempo e il gol di Bonucci ha riaperto le danze.

Poi i supplementari e la sfida ai rigori, con il fiato sospeso fino all’ultimo: anche Lecco, domenica sera, è rimasta incollata davanti allo schermo per la finalissima degli Europei di calcio.

Chi alla tv di casa, chi ai maxi schermo allestiti nelle piazze di alcuni comuni, compreso il capoluogo che ha riproposto, come per i match precedenti, l’appuntamento all’ex Piccola. Ingressi con prenotazione obbligatoria, subito “sold out”.

Una serata di emozioni: l’iniziale delusione, poi la rimonta azzurra e la tensione che si è liberata solo dopo l’ultimo rigore parato da Donnarumma. Campioni d’Europa! Esplode la festa.

In breve tempo, le vie del centro si affollano di persone mentre sventola il tricolore. Caroselli di auto e moto sfilano in strada al suono dei clacson. I fumogeni illuminano piazza Cermenati dove a centinaia si sono radunati. Una serata di festa che terminerà solo in tarda notte.

