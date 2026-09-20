ENAIP Lecco inaugura la nuova officina: “Qui si formeranno i professionisti del domani”

La cerimonia sabato mattina a Lecco alla presenza degli studenti e delle autorità

L’officina per gli studenti dei percorsi per Meccanici d’auro e Carrozzieri

LECCO – È stata inaugurata sabato mattina, presso la sede di ENAIP Lecco in via Don Ferrante 9, la nuova officina della scuola, uno spazio destinato alla formazione pratica degli studenti dei percorsi per Meccanici d’auto e Carrozzieri e alle attività di formazione rivolte al mondo professionale. Un laboratorio con attrezzature e impianti moderni e all’avanguardia che consentiranno a ENAIP di confermarsi il riferimento, nel panorama della formazione professionale, per giovani e imprese.

La mattinata si è aperta con il taglio del nastro, seguito dagli interventi di Federica Colombo, Direttrice delle sedi ENAIP di Lecco, Monticello e Morbegno, Giovanni Colombo, Direttore generale di ENAIP, Carlo Piazza, Vicesindaco del Comune di Lecco, Antonio Pasquini, Consigliere della Provincia di Lecco delegato a Formazione, Istruzione e Centri per l’Impiego, e Maurizio Mapelli, docente tecnico, imprenditore e Presidente regionale e Vicepresidente nazionale categoria degli autoriparatori di Confartigianato Imprese Lecco.

Al centro degli interventi, il ruolo della formazione professionale nel preparare i giovani alle competenze richieste dal mondo del lavoro, attraverso percorsi che uniscono apprendimento teorico ed esperienza pratica. Un tema particolarmente significativo per una realtà come ENAIP, che opera a stretto contatto con il sistema produttivo e con le esigenze professionali del territorio.

“L’inaugurazione della nuova officina rappresenta un momento importante per ENAIP e per i nostri studenti – sottolinea Federica Colombo –. La realizzazione di questo spazio è stata possibile grazie al contributo di Fondazione ENAIP e al sostegno concreto di numerose aziende e associazioni, che hanno partecipato alla progettualità anche attraverso donazioni. È un investimento sulla formazione dei giovani, ma anche sulla possibilità di offrire opportunità di aggiornamento e crescita professionale a chi già lavora”.

La nuova officina, infatti, è stata progettata per offrire agli studenti un ambiente di apprendimento sempre più vicino a quello che incontreranno nel mondo professionale. Qui potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula, esercitarsi nell’utilizzo di strumenti e attrezzature e affrontare attività e situazioni concrete proprie del settore, seguito da un team di docenti tecnici del settore di assoluto livello, sia dal punto di vista umano che professionale.

Oltre alla formazione dei giovani, lo spazio potrà essere utilizzato per attività di formazione continua, aggiornamento e riqualificazione professionale rivolte ad aziende e lavoratori, ampliando così le possibilità di utilizzo della struttura e mettendo a disposizione del territorio un laboratorio attrezzato per lo sviluppo delle competenze tecniche.

A chiudere la mattinata è stato il rinfresco curato dagli studenti del corso di Panetteria e Pasticceria di ENAIP Lecco, che hanno contribuito con le loro preparazioni al momento di festa.