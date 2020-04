Encomi e lodi: gli agenti premiati dalla Questura di Lecco

I riconoscimenti nell’ambito della Festa della Polizia

Gli agenti che si sono distinti nel corso di operazioni di servizio nel 2019

LECCO – Per ovvi motivi, a differenza degli altri anni, non c’è stata nessuna cerimonia ma la Questura di Lecco ha consegnato i riconoscimenti al personale della Polizia di Stato, distintosi nel corso di operazioni di servizio nel 2019, in occasione del 168° Anniversario di Fondazione della Polizia di Stato.

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO

Concesso al Commissario della Polizia di Stato Domenico Nera e al Vice Ispettore della Polizia di Stato Rodolfo Marco Ratti con la seguente motivazione:

“Evidenziando eccezionali capacità professionali e straordinario intuito investigativo dirigeva/espletava un’operazione di polizia giudiziaria, denominata “Terre Vaste”, condotta nei confronti di una cellula jihadista operante nelle province di Lecco e Varese, che si concludeva con l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti, di cui 2 resisi latitanti e la denuncia in stato di libertà di altri due, per i reati previsti dall’art. 270 bis c.p. e seguenti.

Lecco, 28 aprile 2016”

ENCOMIO SOLENNE

Concesso all’Assistente Capo della Polizia di Stato Silvia Poletti con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa espletava un’operazione di polizia giudiziaria, denominata “Terre Vaste”, condotta nei confronti di una cellula jihadista operante nelle province di Lecco e Varese, che si concludeva con l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti, di cui 2 resisi latitanti e la denuncia in stato di libertà di altri due, per i reati previsti dall’art. 270 bis c.p. e seguenti.

Lecco, 28 aprile 2016”

ENCOMIO

Concessa ai Vice Ispettori della Polizia di Stato Emiliano Panzeri e Pierangelini, all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Giuseppe Messineo, agli Assistenti Capo della Polizia di Stato Marco Balossi e Renato Santoro ed all’Agente Scelto della Polizia di Stato Gessica Lipomi con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali e notevole intuito investigativo espletava un’operazione di polizia giudiziaria, denominata “Terre Vaste”, condotta nei confronti di una cellula jihadista operante nelle province di Lecco e Varese, che si concludeva con l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti, di cui 2 resisi latitanti e la denuncia in stato di libertà di altri due, per i reati previsti dall’art. 270 bis c.p. e seguenti.

Lecco, 28 aprile 2016”

LODE

Concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Cantini ed all’Assistente Capo della Polizia di Stato Stefano Marrone con la seguente motivazione:

“Per l’impegno profuso nell’espletare un’operazione di polizia giudiziaria, denominata “Terre Vaste”, condotta nei confronti di una cellula jihadista operante nelle province di Lecco e Varese, che si concludeva con l’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di 6 soggetti, di cui 2 resisi latitanti e la denuncia in stato di libertà di altri due, per i reati previsti dall’art. 270 bis c.p. e seguenti.

Lecco, 28 aprile 2016”

LODE

Concessa al Vice Ispettore della Polizia di Stato Pietro Ailello con la seguente motivazione:

“Dando prova di capacità professionali e intuito investigativo, portava a termine un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di un individuo resosi responsabile del delitto di violenza sessuale.

Lecco, 07 dicembre 2016”

ENCOMIO

Concessa all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Massimiliano Patuzzo con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali e spirito di iniziativa, espletava un intervento di soccorso pubblico in favore del conducente di un’autovettura, interessata da un incendio, nei pressi di un plesso scolastico.

Lecco, 19 gennaio 2017”

LODE

Concessa ai Vice Ispettori della Polizia di Stato Cristian Fumagalli e Gianluca Biancone con la seguente motivazione:

“Dando prova di capacità professionali ed intuito investigativo, coordinava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due cittadini italiani, di cui uno pregiudicato, responsabili dei reati di ricettazione di documenti rubati in bianco, creazione ed utilizzo di atti falsi.

Lecco, 25 gennaio 2017”

LODE

Concessa all’Assistente Capo della Polizia di Stato Mario Venturini ed all’Assistente della Polizia di Stato Tommaso Paparella con la seguente motivazione:

“Dando prova di capacità professionali ed intuito investigativo, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due cittadini italiani, di cui uno pregiudicato, responsabili dei reati di ricettazione di documenti rubati in bianco, creazione ed utilizzo di atti falsi.

Lecco, 25 gennaio 2017”