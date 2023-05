“Energie in movimento”, si alza il sipario sul Festival della Sostenibilità

Come produrre e consumare energia in una città in trasformazione come Lecco?

Ecco il ricco programma di eventi che si svolgeranno da oggi, 16 maggio, fino al prossimo 28 maggio

LECCO – Come produrre e consumare energia in una città in trasformazione come Lecco? Parte da questa domanda la terza edizione del Festival della Sostenibilità, l’appuntamento annuale dedicato agli obiettivi dell’agenda Onu 2030 declinati sulla scala lecchese. L’evento è organizzato dal Comune di Lecco in collaborazione con partner istituzionali e associativi prenderà il via oggi.

Il festival verrà inaugurato martedì 16 maggio alle ore 18 a Palazzo Paure con un talk dedicato alle “Trasformazioni possibili per una città che cambia” con la partecipazione del professor Alessandro Balducci, ordinario di Pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano e Marco Canzi, presidente di Acinque. L’appuntamento in programma sempre oggi, in serata, sulle Comunità energetiche rinnovabili è rinviato a lunedì 22 maggio, sempre alle 20.45, a palazzo Falk.

Tantissimi gli appuntamenti in programma da oggi al prossimo 28 maggio. Di seguito il calendario completo degli eventi (attenzione alla variazione segnalata per l’evento di stasera rimandato al 22 maggio).