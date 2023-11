Enorme cerchio luminoso apparso in cielo, sopra i Corni di Canzo

E’ apparso per pochi minuti intorno alle 19 di questa sera, sabato. L’origine per ora resta un mistero

LECCO – Un enorme cerchio luminoso è apparso in cielo, sopra i Corni di Canzo. E’ successo questa sera e sono stati in molti a Lecco che lo hanno visto e fotografato, ma da quanto si apprende sui social lo hanno visto anche in altre Regioni, come Piemonte e Liguria.

Sull’origine del grande cerchio luminoso, rimasto visibile per qualche minuto, ancora non si sa nulla e l’episodio resta ancora avvolto del mistero. Di sicuro l’evento non è imputabile alla luna, in quanto il satellite terrestre stava spledendo, per metà o poco meno, esattamente dalla parte opposta, dietro il Monte Barro.

Curioso è anche il fatto che non si veda nessun fascio luminoso generare il cerchio. Un episodio che sta stuzzicando la curiosità di molte persone.