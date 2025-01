Epifania all’insegna del maltempo con piogge e cielo nuvoloso

Il meteo dovrebbe iniziare a peggiorare dalla serata di domenica e per tutta la giornata del 6 gennaio

LECCO – L’Epifania nel Lecchese si preannuncia all’insegna del maltempo, con piogge previste a partire dalla serata di domenica 5 gennaio e così per tutto il 6, giorno dell’Epifania.

Se nella giornata di domani, sabato, il cielo si presenterà poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, con lo zero termico previsto tra gli 800 e i 1000 metri, nella giornata di domenica una perturbazione si farà strada su tutto il territorio lecchese. Prima parte di giornata caratterizzata da schiarite sui settori settentrionali di Alpi e Prealpi, quindi la nuvolosità aumenterà con un cielo molto coperto. La situazione si farà più instabile in serata, con piogge deboli. Sulle cime più alte, sopra i 1500-1800 metri, sono attese anche alcune nevicate.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, le condizioni meteorologiche non mostreranno segnali di miglioramento, con nuvolosità persistente su tutta la regione. Le Prealpi lecchesi, così come le Alpi, saranno avvolte da nubi dense, con probabilità di piogge moderate durante la giornata. Le precipitazioni interesseranno anche il resto del territorio, con neve prevista sopra i 1200-1500 metri. Le temperature aumenteranno leggermente, ma il freddo rimarrà comunque presente, con il limite dello zero termico che si sposterà a circa 1600-1800 metri in alta montagna.