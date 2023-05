Erba. Il Centro Polifunzionale di Emergenza della Protezione Civile verso la riqualifica

Al via il cantiere per i lavori di adeguamento funzionale e ampliamento della struttura

Il Cpe è centro di riferimento logistico ed organizzativo per le attività di Protezione Civile delle Provincie di Como e Lecco

ERBA – Il Cpe (Centro Polifunzionale di Emergenza) di Erba verso la riqualifica. In questi giorni ha preso il via il cantiere per i lavori che riguarderanno la struttura, centro logistico e organizzativo per le attività di Protezione Civile delle Provincie di Como e Lecco.

“Di fatto siamo agli inizi – ha spiegato il coordinatore di Protezione Civile Stefano Casartelli – lunedì gli operai hanno iniziato a montare i ponteggi e il cantiere, nei prossimi giorni si comincerà. Si tratta di importanti lavori di adeguamento funzionale e ampliamento del Cpe che permetteranno di svolgere al meglio la nostra attività, rendendo il centro sempre più un riferimento per il territorio comasco, lecchese ma non solo”.

L’intervento, del valore di oltre 1,5 milioni di euro, prevede due lotti: il primo vedrà la realizzazione di tre nuovi capannoni, la copertura delle tettoie esistenti e il rifacimento dell’hangar di tela in un materiale isolante. “Per questo lotto è previsto circa un anno di lavoro – ha detto Casartelli – dopo di che si aprirà il secondo che prevede la ricostruzione dell’attuale palazzina, un prefabbricato, in muratura”.