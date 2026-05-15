Erna, approvato il collegamento con la Val Boazzo: progetto da 1,3 milioni

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità della strada: intervento diviso in due lotti tra Lecco e Morterone

Previsto un investimento da 1,3 milioni di euro da reperire con il coinvolgimento di Regione Lombardia e degli enti locali

LECCO – Il via libera della Giunta comunale al progetto di fattibilità per il collegamento tra la Val Boazzo e i Piani d’Erna entra nel dibattito politico cittadino a poche settimane dalle elezioni amministrative. Dopo l’approvazione arrivata nella giornata di ieri, a intervenire è stato Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale e candidato nella lista civica Fattore Lecco, che ha rivendicato il percorso avviato dall’amministrazione sul fronte della montagna lecchese.

“Questo progetto nasce da una scelta precisa: investire sulla montagna lecchese come spazio da tutelare, favorendo la manutenzione dei sentieri e il servizio antincendio boschivo”, ha dichiarato Cattaneo commentando l’approvazione del documento preliminare.

L’intervento prevede un investimento complessivo da 1,3 milioni di euro, risorse che dovranno essere reperite attraverso il coinvolgimento di enti locali e regionali. “Il collegamento – ha precisato l’assessore, esponente della civica di Gattinoni – è stato pensato per dare maggior sicurezza alle attività ricettive e aprire le porte allo sviluppo di nuove attività agro-pastorali. Il Comune ha investito risorse proprie per avere pronto questo progetto e sicuramente dovrà continuare a fare la sua parte. Ora occorre proseguire il lavoro fatto fin qui con gli altri enti, in particolare Regione Lombardia, per finanziare l’opera e avviare il cantiere”.

Il progetto è articolato in due lotti funzionali, uno nel territorio di Morterone e uno nel territorio di Lecco. Una suddivisione che, secondo quanto spiegato dall’amministrazione, consentirà una gestione più ordinata dell’intervento e conferma il carattere condiviso dell’operazione tra i Comuni coinvolti e gli enti territoriali interessati.

Nel suo intervento, Cattaneo ha inoltre evidenziato che il collegamento agro-silvo-pastorale sarà regolato attraverso specifici permessi rilasciati dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire “un utilizzo equilibrato della nuova infrastruttura”.

“La strada ha senso se saremo capaci di sviluppare un progetto che sappia tenere insieme le richieste dei residenti, degli operatori economici e delle associazioni”, ha aggiunto l’assessore, soffermandosi anche sulle prospettive di valorizzazione dell’area dei Piani d’Erna. “Serve una visione coerente di cosa si può proporre ai lecchesi che per primi amano questa sponda montana, agli escursionisti che arrivano da vicino e ai turisti che provengono invece da lontano e guardano con grande curiosità alle esperienze che siamo in grado di mettere in campo per far emergere i prodotti del territorio e un racconto autentico. Come abbiamo potuto già concordare con i residenti, sarà decisiva la presenza di un site manager che abbia le energie, la passione e la competenza per affiancare tutti i soggetti potenzialmente interessati alla crescita di Erna”.