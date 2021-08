“Errata corrige” di Trenord: il capolinea del diretto 2895 resta (per ora) Milano Centrale

Prima indiretta risposta alla lettera dei sindaci del Meratese: il dirottamento a Rogoredo “congelato” fino al 30 novembre

Il portavoce del comitato dei pendolari del Meratese: “Vogliamo essere informati dalla Regione prima delle modifiche agli orari”

LECCO / MERATE – Una prima, indiretta, risposta alla lettera dei sindaci del Meratese è arrivata. Con un avviso pubblicato ieri, martedì 10 agosto, sull’app di Trenord i pendolari della linea Tirano – Sondrio – Lecco – Milani sono stati avvisati che anche il treno 2895 manterrà, almeno per ora, il capolinea a Milano Centrale.

Proprio ieri, i sindaci brianzoli, capitanati dal primo cittadino di Robbiate Daniele Villa, avevano reso noto il contenuto della lettera inviata a Regione, Trenord e Rfi in cui contestavano lo spostamento del capolinea di quattro treni Regio Express da Milano Centrale a Milano Rogoredo.

“Tre dei quattro treni il cui capolinea è stato spostato a Milano Rogoredo fermano alla stazione di Cernusco-Merate: il 2895 delle 7.19 da Lecco, il 2874 delle 17.50 e il 2876 delle 18.48 da Milano Centrale – veniva rimarcato nella missiva- . La scelta di trasferirne il capolinea, assunta a marzo 2020, è oggi posticipata per l’emergenza Covid, ma per il treno 2895 (da Cernusco 07.38 a Milano C.le 08.07) dal 1° settembre 2021 tale scelta verrebbe già resa operativa: scelta del tutto inopportuna in un momento in cui la pandemia non accenna a diminuire e lo stesso governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Lo stesso PDF dell’orario attuale pubblicato sul sito di Trenord aumenterebbe il disagio ai viaggiatori in quanto il nuovo treno 2855 viene dato con destino a Milano Greco Pirelli e non c’è nessun cenno a Milano Rogoredo” (QUI L’ARTICOLO COMPLETO).

Pronta, anche se indirettamente, la replica di Trenord che, sul sito e sull’App, ha parlato di una errata corrige relativa ai treni Re 2855 e 2895. “Si avvisa la gentile clientela che, diversamente da quanto riportato nella sezione orario del sito e dell’ App Trenord, il treno RE 2895 si effettua regolarmente fino a Milano Centrale. Inoltre, a causa di un refuso, è rimasto visibile il treno RE 2855 (Colico p.06:09 – Milano Rogoredo a.08:21) che, come già previsto, rimane sospeso fino alla data del 30 novembre e sostituito dal treno RE 2895”.

La notizia, che “congela” di fatto il dirottamento dei quattro treni diretti a Milano Rogoredo, è stata accolta con favore dai pendolari che possono tirare un fiato di sollievo almeno fino al 30 novembre. Francesco Ninno, portavoce del comitato pendolari del Meratese, non si esime però da qualche considerazione più approfondita: “Vorremmo capire da dove trae origine la data del 30 novembre, visto che il cambio di orario, da estivo a invernale, non è mai stato fatto al 1° dicembre. Come rappresentante dei pendolari, vorremmo e dovremmo anche essere messi al corrente delle intenzione di Trenord e quindi di Regione Lombardia prima che avvengano le modifiche”. Richiesta analoga è stata avanzata anche nel documento firmato dai sindaci, in cui veniva chiesto l’apertura di un tavolo di confronto sul tema.