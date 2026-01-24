Errerun torna a Lecco: la corsa solidale ricorda Renato Ambrosini

La manifestazione si corre domenica 15 marzo con due distanze, 6 e 11,5 km, e partenza dal Centro Sportivo del Bione

LECCO – Torna la Errerun, manifestazione di corsa e camminata a scopo benefico dedicata alla memoria di Renato Ambrosini, con una quarta edizione che introduce una novità rilevante sul piano sportivo e organizzativo. L’evento, nato dal ricordo di una persona “generosa e buona”, appassionata di corsa e scomparsa nel 2020, è cresciuto nel tempo grazie all’impegno di un gruppo di amici che con Ambrosini condividevano l’abitudine di correre la domenica mattina partendo da via Dell’Isola. Da quel ritrovo informale, passato anche attraverso la piantumazione di un ulivo, è maturata l’idea di una manifestazione capace di coniugare movimento e solidarietà.

Nelle edizioni precedenti la partecipazione è stata numerosa e ha consentito di sostenere diverse realtà benefiche, tra cui Amici di Chiara, Cascina Selvetto e un progetto per adolescenti in Perù. Per il 2026 l’attenzione si concentra soprattutto sul percorso: per la prima volta saranno infatti due le distanze proposte, 6 e 11,5 chilometri. Il tracciato più corto partirà dalla pista del Bione, raggiungerà la “Mela Verde”, attraverserà i comuni di Lecco e Vercurago e farà ritorno al Centro Sportivo del Bione con arrivo sulla pista di atletica. Il percorso da 11,5 chilometri, sempre con partenza dal Bione, si svilupperà attorno al lago di Garlate e interesserà i territori di Lecco, Pescate, Garlate, Olginate, Calolziocorte e Vercurago, con arrivo anch’esso sulla pista di atletica del centro sportivo comunale.

La partenza del percorso lungo è fissata per le 9.15, quella della 6 chilometri alle 9.30. Sono disponibili 500 pettorali per la distanza di 11,5 chilometri e 300 per quella di 6 chilometri. Le quote di iscrizione sono rispettivamente di 15 e 10 euro. Le iscrizioni apriranno il primo febbraio sia online, attraverso il sito iscrizionisportiveonline.it, sia presso i punti fisici indicati dagli organizzatori: “Carito Salvatore”, “Laga Caffè”, “Fisiorun” a Lecco e “Autoscuola Bolis” a Oggiono. La chiusura delle iscrizioni online è prevista per il 13 marzo 2026, o al raggiungimento di 800 partecipanti; sarà invece possibile iscriversi fisicamente fino al 14 marzo. La mattina della manifestazione le iscrizioni saranno accettate solo in caso di pettorali ancora disponibili.

La Errerun si svolgerà domenica 15 marzo, con qualsiasi condizione meteo. Il ritrovo è fissato alle 7.30 al Bione per la 11,5 chilometri e alle 8 per la 6 chilometri. L’arrivo, per entrambe le distanze, sarà all’interno della pista di atletica del Centro Sportivo Comunale del Bione, mentre la premiazione è in programma alle ore 12. Il ritiro di pettorale e pacco gara avverrà all’oratorio di Pescarenico, in corso Carlo Alberto, nelle sere dal 10 al 13 marzo. Sono previsti premi per i primi tre classificati maschili e femminili di entrambe le distanze, il Trofeo “Renato Ambrosini” a.m. al gruppo più numeroso, premi a estrazione sul pettorale e un riconoscimento per il partecipante più anziano.

Anche quest’anno l’intero ricavato della vendita dei pettorali sarà devoluto a “RadiciaRancio”, progetto di agricoltura ecologica sociale attivo a Lecco. L’iniziativa, promossa come associazione di promozione sociale, mira a creare un luogo di produzione agricola in città e, al tempo stesso, uno spazio di incontro, cultura e socialità, avvicinando i cittadini al mondo agricolo attraverso i principi dell’agricoltura organica rigenerativa. Per il primo anno gli obiettivi includono la produzione di ortaggi e uova per cinque nuclei familiari del rione di Rancio o della città di Lecco e la creazione di un paesaggio armonico con la natura. Con il sostegno della Errerun, i promotori intendono ampliare le linee di alberi da frutto, aggiungere piccoli frutti ed erbe aromatiche, allestire una serra-vivaio e acquistare una motocarriola, per una spesa complessiva stimata in 6 mila euro.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Lecco, gli sponsor e i volontari per il supporto alla manifestazione. Nella scorsa edizione, il “podio” femminile era composto da Camilla Valsecchi Ratto (Atletica Lecco Colombo), Daiana Concilio (Colombo Costruzioni) e Claudia Miraglia (Fisiorun), mentre tra gli uomini si erano imposti Matteo Pozzi, Marco Bonfanti (Villaguardia) e Andrea Maggi (Polisportiva Mandello).