“Escape Room”: fuga dalla città, l’8 Giugno a Lecco

LECCO – Escape Tour – Fuga dalla città non è un semplice gioco bensì una vera e propria esperienza da vivere, tanto per i turisti quanto per i cittadini.

L’8 giugno farà tappa a Lecco. Gli ingredienti saranno: 1 viaggio nel tempo, 13 enigmi da risolvere e 1 città da cui scappare.

Come funziona Escape Tour – Fuga dalla città?



Servirà osservare gli indizi, orientarsi sulla mappa, seguire le tracce, scoprire i misteri e le bellezze della città, trovare la via di fuga con l’obiettivo di vincere il premio!

Il viaggio inizia in prossimità del centro storico della città, punto di partenza di un itinerario che, grazie alla mappa consegnata ad ogni squadra e all’abilità di ogni giocatore nel risolvere i 13 enigmi, condurrà i partecipanti alla scoperta di curiosi e divertenti aneddoti dei luoghi più rappresentativi e meno conosciuti. Capacità di osservazione, intuito, gioco di squadra e voglia di divertirsi sono gli strumenti necessari per trovare la via di fuga e scappare dalla città.

L’iniziativa è rivolta a tutti, grandi e piccoli, amici, famiglie, scuole e aziende. Un’iniziativa unica e divertente in cui amici e famiglie possono sfidarsi a vicenda e mettere alla prova le proprie abilità per risolvere enigmi e andare alla scoperta delle bellezze e dei misteri di Lecco.

Com’è nato

Escape Tour – Fuga dalla città nasce a Bergamo come un progetto di promozione turistica che non si limita a far compiere ai partecipanti un giro per i luoghi più conosciuti di una destinazione, ma coinvolge, sfida e diverte.

L’idea è nata da un’ispirazione di tre giovani professioniste, Marilena Cretti, Veronica Milani e Marta Tampieri che, mosse dalla passione e da un percorso formativo comune, hanno deciso di trovare una formula innovativa e divertente finalizzata allo sviluppo, alla valorizzazione e alla promozione del territorio e di destinazioni turistiche, già affermate o non ancora conosciute.