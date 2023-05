EscortAdvisor, giudizio negativo per Lecco: 2 Stelle

Azione di Guerrilla Marketing in città compiuta dal noto portale di appuntamenti

Assegnate 2 Stelle su 5 con un giudizio impietoso: “Non venire qui”

LECCO – Lecco non eccelle nel “mestiere più antico del mondo”. A quanto pare non è praticato o, diversamente, lo è ma male.

Lo hanno scritto chiaro, probabilmente nottetempo, sotto il porticato che corre lungo via Lungolario Isonzo all’incrocio con Largo Europa (dove c’era il Larius per intenderci): “Non venire qui”. Assegnando 2 stelle su 5 alla città di Lecco.

Il giudizio “impietoso” è di Escort Advisor, il portale online dedicato alla escort, alle quali consente di entrare in contatto con i clienti.

Con una sorta di azione di Guerrilla Marketing, sul selciato del grande porticato sono comparsi dei grandi loghi dipinti, con il nome del portale, le due stelle e il giudizio: “Non venire qui”.

Per sapere che Lecco non fosse Amsterdam sotto questo aspetto non c’era bisogno di scomodare gli esperti del settore. Va da sé che una cosa è certa, per poter dare un giudizio, che sia in termini di quantità o di qualità, qualcuno, bontà sua, avrà testato.