ESG Excellence Awards 2025: Maker, Ostinelli Seta e Tecnologie d’Impresa premiate per la sostenibilità

Riconoscimento promosso da Confindustria per valorizzare le migliori pratiche aziendali in ambito ambientale, sociale e di governance

Le aziende vincitrici parteciperanno al progetto “3Bee: a scuola di biodiversità”

LECCO – Nella suggestiva cornice del Castello di Casiglio, si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione degli ESG Excellence Awards, il contest dedicato alla sostenibilità promosso da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, con la collaborazione di Open-es e UniCredit.

All’iniziativa hanno partecipato circa 30 aziende delle province di Como, Lecco e Sondrio, 18 delle quali sono state selezionate come finaliste per il loro impegno concreto nelle politiche ESG.

Le tre imprese che si sono distinte per le migliori performance sono:

Maker Srl – vincitrice nella categoria Picc ola Impresa

– vincitrice nella categoria Ostinelli Seta Spa – vincitrice nella categoria Media Impresa

– vincitrice nella categoria Tecnologie d’Impresa Srl – vincitrice nella categoria Grande Impresa

La valutazione ha considerato anche il posizionamento delle aziende sulla piattaforma Open-es, che supporta le imprese nel monitoraggio e nel miglioramento delle proprie performance ESG.

Le vincitrici potranno inoltre aderire al progetto educativo “3Bee: a scuola di biodiversità”, promosso dalla naturetech company 3Bee, partner dell’Alleanza Open-es. Iniziativa che permetterà alle aziende premiate di affiancare una scuola primaria del territorio in un percorso di formazione ambientale dedicato alla tutela della biodiversità.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Pizzagalli (Vicepresidente Vicario di Confindustria Como con delega alla Sostenibilità), Elena Maria Carla Torri (Consigliere delegata alla Sostenibilità di Confindustria Lecco e Sondrio) e Luca Caldera (Responsabile Territorial Development Lombardia di UniCredit), la mattinata è proseguita con interventi dedicati alla competitività sostenibile e alla doppia transizione digitale ed ecologica.

Tra i relatori: Sara Paganuzzi e Marco Pennacchi Griso (Open-es Alliance Experts), Monica Gheser (UniCredit ESG Italy), Virginia Castellucci (Head of Sustainability di 3Bee) e Lucrezia Palma (Sustainability Specialist di 3Bee).

La seconda parte dell’evento ha dato spazio alle testimonianze delle aziende candidate, seguite da una tavola rotonda moderata da Elisabetta Dellavalle, Biodiversity Strategist di 3Bee, con gli interventi di Marco Pinalli, Ceo-Founder di Maker Srl, e Katia Grandinetti, Sustainability Manager di Cellografica Gerosa Spa, che hanno condiviso la loro esperienza maturata nella precedente edizione.

L’incontro si è rivelato un momento di confronto e networking, utile per scoprire best practice e ispirare nuove iniziative sostenibili sul territorio.

L’evento è stato realizzato con il supporto di UniCredit e grazie al contributo dello sponsor Autovittani Srl.