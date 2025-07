Esodo estivo, scatta il piano anti-traffico: più controlli e cantieri sospesi nel weekend

In Prefettura la riunione operativa per coordinare le attività di prevenzione e gestione della viabilità in vista dell’esodo estivo

Stop dei treni tra Lecco e Tirano, nelle prime settimane nessun incremento significativo di traffico

LECCO – Estate alle porte, traffico in aumento e nuove misure per garantire la sicurezza stradale. Si è tenuta ieri in Prefettura una riunione operativa presieduta dal prefetto Sergio Pomponio, alla presenza di rappresentanti di Provincia e Comune di Lecco, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ANAS e AREU 118. Obiettivo: coordinare le attività di prevenzione e gestione della viabilità in vista del picco estivo.

Nonostante l’avvio dei bus sostitutivi di Trenord sulla tratta Lecco-Tirano, sospesa per lavori ferroviari, nelle prime settimane non si sono registrati incrementi significativi del traffico né criticità tali da richiedere interventi straordinari. Ma con l’avvicinarsi di Ferragosto e dei fine settimana più caldi, la viabilità provinciale sarà inevitabilmente sottoposta a forti pressioni.

Per questo le Forze di Polizia intensificheranno i controlli sulle strade, puntando a prevenire e sanzionare comportamenti di guida pericolosi o irregolari. ANAS, da parte sua, ha assicurato la sospensione dei cantieri nei weekend estivi e nei giorni di eventi che richiamano un grande pubblico, garantendo inoltre la presenza di personale dedicato a monitorare la circolazione e mantenere i contatti costanti con gli enti locali.

Sul fronte sanitario, AREU ha previsto un potenziamento dei servizi nelle località a maggiore vocazione turistica. In caso di necessità, saranno attivati i piani di emergenza, in particolare lungo le arterie più trafficate come la SS36 e la SS36 RAC verso la Valsassina. All’occorrenza, entrerà in funzione anche il Centro Operativo per la Viabilità (COV), coordinato dalla Prefettura e composto da tutti i principali enti coinvolti.

Infine, alla luce dei sempre più frequenti eventi meteo avversi che rendono insidiose le strade, le istituzioni hanno rinnovato l’appello alla prudenza, invitando gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e le regole del codice della strada per tutelare la propria e l’altrui sicurezza.