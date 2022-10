Esposizione mondiale felina, al Palataurus 210 gatti per il titolo di “più bello”

Abissini, certosini, sphynx; i gatti arrivano da tutta Europa

E’ la prima volta che Lecco ospita la manifestazione valida come campionato del mondo

LECCO – La lucentezza del pelo, il colore degli occhi, il peso: viene giudicato ogni particolare. I protagonisti, dell’Esposizione mondiale felina 2022 – kermesse di due giorni per la prima volta a Lecco, al Palataurus – sono i 210 gatti, provenienti da tutt’Europa, in sfida per contendersi il titolo dell’esemplare più bello.

La manifestazione, che ha richiamato centinaia di appassionati e molte famiglie, è organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Feline, con il patrocinio della World Cat Federation e del Comune di Lecco.

“Ci sono proprietari e gatti provenienti dalla Francia, da Malta, dal Belgio e dalla Germania – spiega Cesare Ghisi, presidente della Fiaf -. Questa manifestazione è una gara di bellezza, come Miss Italia ma dedicata ai gatti. Noi giudici, a seconda della razza esaminata, interpretiamo lo standard e vediamo quanto il gatto si attiene alle specifiche. Per cui è importante il profilo, le orecchie devono avere una determinata posizione, gli occhi una certa forma e colore, la struttura potrà essere elegante, magra o tarchiata, valutiamo la muscolatura, la lunghezza coda. Da questo deriva un punteggio e il titolo”.

La categorie sono diverse, fra adulti a pelo corto, adulti a pelo lungo, siamesi, cuccioli: il gatto più bello eletto al termine della giornata di oggi, sabato 22 ottobre, “sfiderà” l’esemplare vincitore di domani. “Il più bello fra loro sarà il ‘Re felino’ di Lecco – aggiunge Ghisi – porterà la corona fin quando torneremo per la prossima manifestazione”.

