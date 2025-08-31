Estate 2025: 3 milioni di auto in viaggio sulla SS36

Anas ha fornito i dati relativi al traffico registrato nel periodo delle vacanze estive 2025

Con questo weekend si chiude il controesodo estivo

LECCO – La SS 36 dello Spluga si conferma una delle strade più trafficate d’Italia. E’ quanto si evince dai dati diffusi da Anas in merito al traffico registrato sulla rete stradale e autostradale italiana nell’ultimo weekend di controesodo estivo 2025.

I veicoli transiti lungo la rete gestita dalla società dal 25 luglio al 31 agosto sono stati oltre 274 milioni.

Tra le strade con i passaggi maggiori c’è anche la Statale 36 con 3 milioni di auto in transito, pari al numero registrato dal Raccordo Autostradale 15 “Tangenziale di Catania”. In cima alla classifica c’è invece la A90 Grande Raccordo Anulare di Roma con circa 5 milioni, seguita da 4,5 milioni sulla A91 Roma Fiumicino, oltre 4 milioni sulla A2 del Mediterraneo presso Pontecagnano e 3,5 milioni sulla SS148 Pontina presso Roma.

Quest’ultima settimana di esodo estivo del 2025 è stata caratterizzata da incrementi della mobilità media durante l’inizio della settimana per andare poi a diminuire da giovedì a domenica.

Questo andamento inusuale, che si evidenzia nel confronto sia con la stessa settimana dell’anno scorso (con variazioni tra il +1,7% e il -2,6%) sia rispetto alla settimana precedente (+1,1% e -2,4%), suggerisce che una quota significativa di rientri sia avvenuta già nei primi giorni della settimana, tra lunedì e mercoledì.

L’effetto della quota di rientri già avvenuta ha avuto come effetto un aumento del traffico nelle aree metropolitane, con incrementi giornalieri tra il 5% e il 12% e una riduzione della mobilità verso le località marittime, con un calo medio tra il -4,5% e il -10%.

Lo stesso trend è stato rilevato nella mattinata di oggi sulle infrastrutture in gestione Anas.