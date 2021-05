Riparte questa estate il CRES a Lecco, dal 5 luglio al 6 agosto

Per i ragazzi tra 6 e i 14 anni. L’assessore Torri: “Una bella idea per riscoprire le relazioni dopo tanti mesi chiusi dentro di sé”

LECCO- Il Comune di Lecco organizza il CRES, il centro ricreativo estivo dal 5 luglio al 6 agosto per ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti, in due sedi: alla scuola primaria “G. Oberdan” di via don Consonni 1, per i bambini della scuola primaria (classi I, II e III) e alla scuola secondaria I grado “Don Ticozzi” di via Mentana 48, per ragazzi delle classi IV e V della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Le attività del CRES si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, con ingressi e uscite scaglionati, rispettivamente tra le 8 e le 9 e tra le 16 e le 17, secondo modalità che saranno successivamente comunicate. L’accesso alle strutture dei minori è prevista previa procedura di triage (rilevazione della temperatura corporea ed igienizzazione delle mani).

“Una bella idea dopo tanti mesi vissuti chiusi dentro di sé – spiega l’assessore all’Educazione Emanuele Torri – pur nella consapevolezza che questo non sia stato necessariamente un aspetto negativo per chi ha fatto dell’ascolto di sé un motivo di crescita. Con l’avvio del CRES si torna ad andare incontro agli altri per conoscere meglio l’ambiente che ci circonda. Speriamo che sia davvero un’estate in cui si possa essere ‘fuori di sé’ per la gioia dell’incontro e per la bellezza della riscoperta delle relazioni. L’obiettivo è che sia un CRES fatto di corse libere ed esperienze di crescita collettive”.

Come iscriversi

Dal 20 maggio al 3 giugno sarà possibile compilare e trasmettere la domanda di iscrizione, completa di tutti i relativi allegati, attraverso il portale “Webscuola” del sito istituzionale del Comune di Lecco, seguendo l’apposita procedura telematica, alla quale si accede tramite SPID. Per chi fosse impossibilitato all’invio con la precedente modalità, sarà possibile fissare un appuntamento per la consegna della domanda di iscrizione cartacea, debitamente compilata e completa degli allegati richiesti, presso il servizio scuola di via Sassi 18, telefonando ai numeri 0341.481354-355-358. I documenti che devono essere allegati insieme alla domanda di iscrizione sono disponibili sul portale “Webscuola” del sito istituzionale del Comune di Lecco.

Le modalità di frequenza e calcolo tariffe

Due le modalità di frequenza: modulo intero da cinque settimane (dal 5 luglio al 6 agosto) oppure modulo a scelta da tre settimane in base alle esigenze di ogni famiglia (opzioni: dal 5 luglio al 23 luglio; dal 12 luglio al 30 luglio; dal 19 luglio al 6 agosto).

Per la frequenza al Centro è previsto un contributo tariffario differenziato, comprensivo del pasto e della merenda pomeridiana, determinato dall’indicatore ISEE 2021, che sarà comunicato dopo la conferma dell’organizzazione dei gruppi e dell’attivazione delle sedi di destinazione, e dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 2 luglio.

Successivamente al termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione (3 giugno), sulla base del numero di richieste pervenute e delle fasce d’età degli iscritti, sarà data conferma dell’articolazione dei gruppi.

Maggiori informazioni a questo collegamento e all’indirizzo istruzione@comune.lecco.it.