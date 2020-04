Eventi estivi, tra annullamenti e incognite. Il teatro potrebbe riprendere (gratis) ad agosto

Il Coronavirus e il ‘punto di domanda’ sugli eventi estivi a Lecco

Il teatro, sospeso, potrebbe ripartire tra agosto e settembre con spettacoli gratuiti

LECCO – Il più importante e atteso degli eventi sportivi della città, la ResegUp, non ci sarà quest’anno così come annunciato nei giorni scorsi dagli organizzatori: la skyrace annullata è solo una della manifestazioni di cui purtroppo quest’anno bisognerà rinunciare a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Il programma delle manifestazioni, che era in cantiere, sarà per forza di cose ridotto e si dovrà fare a meno soprattutto degli eventi più affollati o per i quali risulterebbe difficile una fruizione senza assembramenti o contatti ravvicinati. Del resto, oggi che siamo nel pieno dell’emergenza sanitaria, è ancora difficile pronosticare cosa succederà dopo il 3 maggio, a fine quarantena, ma è evidente che la ripresa verso la normalità sarà graduale, a maggior ragione per le iniziative rivolte al pubblico.

Nell’attuale situazione di incertezza è già sicuro l’annullamento del Giugarock, il concerto dedicato alle band in piazza Garibaldi, così come la Maratona del Calcio allo Stadio Rigamonti Ceppi.

Inevitabilmente a rischio la Festa del Lago e i fuochi d’artificio, una delle serate d’estate di maggiore richiamo di visitatori in città, lo stesso ovviamente per la Notte Bianca di Lecco. Anche per quanto riguarda Shopping di Sera, le aperture prolungate dei negozi i giovedì di giugno con animazione in centro, l’iniziativa potrebbe essere ripensata e rivista fa sapere la Confcommercio.

Forse sarà possibile, seppur spostato su luglio e agosto, il cinema in piazza organizzato da LTM con gli spettatori opportunamente distanziati. “Non sarà semplice riuscire a organizzare qualcosa nei prossimi mesi, è un vero peccato – spiega Alfredo Polvara da LTM – io spero tanto che si possa realizzare almeno la Camminata Manzoniana ad ottobre, visto anche il grande successo avuto lo scorso anno”.

A rischio anche le feste patronali, in particolare quelle in programma all’inizio dell’estate, come il Palio di Chiuso per il quale è già stato deciso l’annullamento. Restano in attesa di sviluppi anche gli organizzatori della Scigamatt, l’imperdibile corsa ad ostacoli che si svolge in concomitanza con la festa patronale di Acquate, a settembre.

“Siamo in stand-by – spiegano dal comitato organizzatore – Ci terremmo a realizzarla, pur attenendoci scrupolosamente alle direttive che verranno emanate, perché sarebbe la decima edizione! Per ora non abbiamo preso decisioni, molto dipenderà da quale tipo di attività all’aperto saranno concesse nella ‘fase 2’ e relativa entità del ‘assembramento’. Per noi la cosa è ancor più delicata perché, solitamente, facciamo anche cucina e festa serale all’oratorio, attività che, al momento, sembrerebbero le ultime a poter essere realizzate”.

Gli eventi sportivi sono quelli che già stanno subendo le maggiori ripercussioni, molti erano in programma fin da aprile come la 10KM del Manzoni, cancellati i Giochi Nazionali dell’Aned che Lecco avrebbe ospitato quest’anno al Bione a giugno, mentre resta in ‘forse’ la partenza di una tappa del Giro d’Italia under 23 prevista sempre a giugno da Lecco.

Annullato Lecco Sport Experience e il Triathlon mentre resta in bilico la Coppa del Lago delle ‘lucie’, che si svolgerà ad agosto. Lo fa sapere l’assessore allo Sport, Roberto Nigriello. “Ai nostri uffici compete anche l’installazione del palco in Piazza Garibaldi per la quale stiamo comunque predisponendo la documentazione in modo che si possa procedere se sarà consentito e ritenuto opportuno”

Il Comune si tiene comunque pronto

“Al momento abbiamo mantenuto gli eventi e le risorse necessarie per poterli realizzare – spiega il vicesindaco Francesca Bonacina – la questione non riguarda solo la sfera dell’intrattenimento ma anche l’ambito turistico e abbiamo voluto evitare di ‘smantellare’ completamente quanto fatto fino ad oggi. Se ci saranno le possibilità per poter realizzare alcune manifestazioni, noi saremo pronti”.

“Ad oggi è evidente che alcune iniziative difficilmente si potranno fare oppure solo ad alcune condizioni (distanziamenti, barriere fisiche…) che avranno un impatto, non tanto dal punto di vista economico, quanto organizzativo – prosegue il vicesindaco – bisognerà capire se quindi sarà comunque possibile lo svolgimento in sicurezza di determinati eventi senza che vengano snaturati”.

Tra gli eventi che potrebbero essere realizzati, almeno in parte, c’è il Festival dell’Ambiente mentre la ruota panoramica, che sarebbe dovuta arrivare a fine aprile, potrebbe giungere a Lecco verso la metà dell’estate.

Il teatro riprenderà con spettacoli gratuiti

Una buona notizia arriva dal settore Cultura: la stagione teatrale, interrotta dall’inizio dell’epidemia, potrebbe ricominciare con spettacoli all’aperto e gratuiti, probabilmente dalla seconda metà di agosto e a settembre.

“Vista la situazione, abbiamo deciso di sospendere la stagione e rimborsare i cittadini degli spettacoli non usufruiti. Avremmo potuto consegnare dei vouchers anziché il rimborso in liquidità ma ci è sembrato giusto e necessario andare incontro alle difficoltà dei cittadini – spiega l’assessore Simona Piazza – la nostra volontà è quella di ripartire con una programmazione di spettacoli gratuiti, in quelle settimane in cui generalmente c’è carenza di eventi estivi, quindi tra metà agosto e settembre”.

Il palco auspicato per gli spettacoli è quello di Piazza Garibaldi. “Ci stiamo lavorando ma potremo mettere a punto una programmazione attenta e accurata solo quando sapremo la data di riapertura degli eventi pubblici e come sarà questa riapertura. La cultura potrà essere quindi un elemento di intrattenimento e di crescita personale ma anche un modo per riavvicinarci gradualmente agli altri”.