Ex dipendenti Sae di Lecco: un ritrovo fatto di ricordi, amicizia e solidarietà

Domenica scorsa la Santa Messa e il tradizionale pranzo

Durante la giornata raccolti quasi 900 euro in favore di Telethon

LECCO – Domenica 7 dicembre gli ex dipendenti della storica Sae di Lecco, società leader mondiale nella realizzazione di linee di trasporto ad alta tensione fondata nel 1926, si sono ritrovati presso il Ristorante Kalcherin di Garlate

“Tra i presenti anche il nostro amico Romano Valsecchi, assunto nel 1955 e riconosciuto dal cartellino numero 1719. Alcuni partecipanti erano accompagnati da mogli o figli, rendendo l’incontro ancora più familiare”.

Come ogni anno, il ritrovo è stato l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e ricordare, con una Santa Messa, gli amici che non ci sono più. Non è mancato il tradizionale momento di solidarietà: la ormai collaudata sottoscrizione a premi, che ha visto l’amico Gianfranco aggiudicarsi il primo premio, e la vendita dei panettoni Telethon. La raccolta complessiva si è avvicinata ai 900 euro.

“Il pranzo degli ex dipendenti Sae è un appuntamento speciale, un momento per rivedersi, guardarsi negli occhi e prendere atto che il tempo passa: ogni anno siamo sempre un po’ meno. Eppure, il legame che unisce noi operai non si è mai spezzato in tutti questi anni. Il primo pranzo risale a 30 anni fa e si svolse al Ristorante Lavello di Calolzio: ricordando la numerosa partecipazione (220 persone), riflettiamo con malinconia sulla scomparsa di amici, altri che oggi sono ospiti nelle case di riposo e sugli impegni e le difficoltà che oggi impediscono di ritrovarsi in tanti”.

I responsabili provinciali di Telethon e della UILDM, Renato Milani, Gerolamo e Angelo Fontana, ringraziano tutti i presenti e quanti hanno contribuito a rendere perfetta questa giornata, formulando a tutti l’augurio di serene feste di Natale. Un ringraziamento particolare agli “Amici di Sae Lecco Club”, che oltre a organizzare il pranzo della Sae per Telethon promuovono nel corso dell’anno diverse iniziative sportive.