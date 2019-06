Ex Leuci e amianto. Incontro col curatore per concordare le modalità di intervento

Residenti preoccupati per lo stop alla bonifica dell’amianto

“A breve nuovo incontro col curatore per concordare le modalità di intervento”

LECCO – La notizia del fallimento della la società Lago srl, proprietaria dell’immobile dell’ex Leuci, ha creato non poche preoccupazione nei residenti della zona che avevano visto fermarsi i lavori di bonifica dell’amianto.

L’amministrazione comunale aveva fatto sapere di aver immediatamente preso contatti per un prossimo incontro con il curatore fallimentare, per approfondire le intenzioni sugli interventi di bonifica dell’amianto ancora presente in loco, con la certezza che anche l’Ats potesse muoversi nella medesima direzione per le proprie competenze.

Proprio pochi minuti fa il comune, attraverso una nota stampa congiunta con Ats Brianza, il comune ha relazionato sull’esito del primo incontro.

“Il Comune di Lecco e Ats Brianza hanno già avuto modo di incontrare il curatore fallimentare della società Lago Srl, dott. Andrea Carlucci, al fine di renderlo edotto della situazione relativa all’amianto per quanto riguarda l’area ex Leuci. La rimozione integrale dell’amianto friabile presente al di sotto della copertura e la parziale rimozione dell’amianto compatto ha migliorato nei mesi d’intervento la situazione, che naturalmente ha bisogno però ancora di essere completata. Nei prossimi giorni il Comune incontrerà nuovamente il curatore stesso, con l’intenzione di concordare in via definitiva quali saranno le modalità con cui ottemperare all’ordinanza sindacale stessa”.