Ex Piccola, oggi la consegna del cantiere. Parte la riqualificazione

Da oggi iniziano ufficialmente i lavori nell’area della Piccola a Lecco

In tutto 18 mesi per concludere l’intervento di riqualificazione dei ‘vecchi’ magazzini

LECCO – Parte oggi uno degli interventi più attesi in città: nella giornata odierna il Comune consegnerà ufficialmente l’area di cantiere della Piccola per i lavori di riqualificazione previsti che interesseranno in modo particolare le due ‘stecche’ che in passato erano adibiti a magazzini dell’ex scalo ferroviario.

Ad eseguire i lavori sarà l’impresa IMG di Milano, che aveva vinto la gara d’appalto aggiudicandosi l’opera. Dalle prossime ore, dunque, inizierà l’allestimento del cantiere propedeutico alla partenza vera e propria dei lavori.

E’ già previsto per venerdì un momento di incontro pubblico con lo stampa per la presentazione dei lavori e del cronoprogramma. L’impresa avrà 18 mesi per concludere l’intervento.

Il costo complessivo dell’opera è di 4,3 milioni di euro, di cui 2,7 milioni finanziati tramite i contributi del PNRR assegnati al capoluogo.

Cosa prevedono i lavori

Il restauro e la rifunzionalizzazione degli ex magazzini ferroviari prevedono, nel corpo nord, la realizzazione di spazi polifunzionali dedicati ai giovani, alla cultura e allo sport, mentre nel corpo sud un mercato coperto, servizi igienici per l’area mercatale esterna, un punto di ristoro con possibile funzione didattica e cucina condivisa, spazi per la gestione delle attività connesse al mercato e una sala multiuso per riunioni o piccole conferenze, con servizi.

Tra le due stecche ora congiunte verrà realizzata una galleria coperta che consentirà il passaggio tra la zona parcheggio e l’area lato via Ghislanzoni.

Le opere riguarderanno anche il sedime degli immobili, gli allacciamenti ai sottoservizi e alle forniture pubbliche, la realizzazione di scale e rampe per l’accesso del pubblico al piano rialzato e la sistemazione di porzioni di superfici esterne, prevalentemente sul fronte est.