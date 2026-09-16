Ex Tribunale, altri 328 mila euro per il cantiere. La fine prevista nel 2027

Si tratta di un ulteriore adeguamento economico legato all’aumento dei costi delle opere pubbliche

I lavori nel Palazzo Cereghini dovrebbero concludersi entro la fine del 2027. Cantiere da 8,4 milioni

LECCO – Altri 328 mila euro per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo di Giustizia di Lecco. Il Comune ha preso atto del terzo stato di avanzamento lavori straordinario relativo all’intervento sull’edificio Cereghini e ha impegnato 327.739,10 euro, IVA compresa, a favore di INFRATECH Consorzio Stabile SCARL di Milano, aggiudicatario dell’appalto.

Il provvedimento riguarda il SAL (Stati di Avanzamento dei Lavori) straordinario n. 3, trasmesso al Comune dal Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna lo scorso 3 agosto. Si tratta di un ulteriore adeguamento economico legato all’aumento dei costi delle opere pubbliche. Il pagamento, come si legge nella determina firmata dal segretario comunale Mario Blandino, viene infatti disposto in applicazione delle norme introdotte con il cosiddetto Decreto Aiuti del 2022 e della successiva normativa in materia di revisione dei prezzi.

Un intervento da 8,4 milioni di euro

La ristrutturazione dell’edificio Cereghini rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del Palazzo di Giustizia, già interessato dall’ampliamento con la realizzazione della nuova Torre e della piazza con parcheggio interrato a servizio degli uffici giudiziari. Il Comune di Lecco aveva affidato al Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche le funzioni di stazione appaltante. I lavori sono stati aggiudicati nel 2021 al consorzio INFRATECH, che aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del 26,522%. L’impresa consorziata incaricata dell’esecuzione è la E.CO.RES SRL di Afragola. La riqualifica dello storico palazzo di giustizia era stata sospesa nell’aprile 2023 a causa di problemi legati alla progettazione, in particolare erano state rilevate criticità nella copertura e nelle fondazioni della struttura che hanno richiesto indagini aggiuntive. Il cantiere era ripreso poi nel 2025.

L’importo complessivo dell’intervento, inizialmente fissato in 8 milioni di euro, è stato successivamente portato a 8,4 milioni nel 2022, a seguito degli aumenti dei prezzi delle opere pubbliche e delle disposizioni legate all’emergenza economica conseguente alla guerra in Ucraina.

Nel corso degli anni il quadro economico è stato interessato da ulteriori variazioni. Nel giugno 2025 il Provveditorato ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva che ha comportato un aumento contrattuale di 661.733,02 euro, oltre IVA, pari complessivamente a 727.906,32 euro, oltre a una proroga dei tempi contrattuali di 300 giorni. Il cantiere intanto procede: entro la fine di quest’anno dovrebbe concludersi il consolidamento strutturale dell’edificio. Il termine dei lavori è previsto per fine 2027.

Quello appena approvato dal Comune è il terzo SAL straordinario riconosciuto nell’ambito della normativa sulla revisione prezzi. Il Comune precisa che “le somme necessarie al pagamento sono già previste nel quadro economico dell’intervento, che con la nuova determinazione viene nuovamente approvato con una diversa distribuzione della spesa”.