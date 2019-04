Convegno “Medicina in campo militare”

L’incontro promosso dal Movimento Genitori Lombardia

LECCO- Vaccini: una tematica particolarmente discussa in ambito militare.

In considerazione di tale avvenimento, Il Movimento Genitori Lombardia ha indetto la conferenza “ Medicina in campo militare”.

Con la presenza di Ivan Catalano, deputato alla Camera del Parlamento italiano, la conferenza si terrà domenica 14 Aprile alle ore 15.00 presso la sala conferenze del Palataurus a Lecco, Expo Security.

In tale occasione verrà affrontato il tema della commissione di inchiesta parlamentare, di cui Catalano e’ stato vicepresidente, riguardante i gravi casi che hanno colpito il personale militare italiano.

Nel corso dell’incontri seguiranno anche gli interventi di Avv. Mirella Manera, giurista di ALC (Attuare la Costituzione) e Dr. Stefano Manera.

La Conferenza aperta a tutti, ed è gradita un’offerta libera.

L’evento è gratuito per gli associati. Ingresso su prenotazione.