Facebook e Instagram in down: problemi per milioni di utenti

Disservizio globale per le piattaforme di Meta nel pomeriggio di venerdì 12 giugno 2026

Accessi bloccati, feed che non si aggiornano e difficoltà nella pubblicazione dei contenuti

LECCO – Facebook e Instagram in down. Nel pomeriggio di oggi, 12 giugno 2026, milioni di utenti in tutto il mondo hanno iniziato a segnalare problemi di accesso, caricamento e pubblicazione sulle principali piattaforme di Meta. Feed bloccati, post che non si aggiornano e messaggi di errore improvvisi hanno mandato in tilt utenti, creator e aziende, trasformando quello che sembrava un normale venerdì in una giornata di forti disagi digitali. Nel giro di pochi minuti le segnalazioni si sono moltiplicate online, giunte anche da numerosi utenti lecchesi, confermando un blackout su larga scala che ha coinvolto Facebook, Instagram e, in alcune aree, anche altri servizi dell’ecosistema Meta.

Le prime anomalie sono state rilevate nelle prime ore della giornata negli Stati Uniti e successivamente in Europa, confermando che non si tratta di un problema locale ma di un disservizio esteso dell’infrastruttura Meta.

I problemi riguardano principalmente Facebook e Instagram, ma diversi utenti hanno segnalato anomalie anche su Messenger e Threads. WhatsApp, invece, sembra essere rimasto operativo nella maggior parte delle aree interessate dal blackout.

Al momento Meta non ha fornito una spiegazione tecnica dettagliata. Le prime indiscrezioni parlano di un problema interno ai sistemi dell’azienda o di un guasto lato server che avrebbe compromesso l’accesso ai servizi e il caricamento dei contenuti. In alcune dichiarazioni riportate dalla stampa internazionale, portavoce dell’azienda hanno confermato di essere al lavoro per ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.

L’interruzione sta creando disagi non solo agli utenti privati ma anche a creator, aziende e professionisti che utilizzano quotidianamente le piattaforme Meta per comunicare con clienti e follower. Molte attività che dipendono dalla pubblicazione di contenuti e dalle campagne pubblicitarie online stanno registrando rallentamenti e difficoltà operative.

Al momento della pubblicazione di questo articolo non è stata comunicata una tempistica ufficiale per il completo ripristino dei servizi. Gli utenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di Meta e i siti di monitoraggio delle interruzioni.