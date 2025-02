Facilitatore digitale: tre posti disponibili

Online l’avviso pubblico del Cpia Lecco

Candidature entro le ore 9 di lunedì 3 marzo

LECCO – Online l’avviso pubblico del Cpia Lecco (Centro Provinciale Istruzione Adulti “Fabrizio de Andrè”) per tre esperti facilitatori digitali da impiegare nella “Rete di servizi di facilitazione digitale”. I selezionati presteranno servizio negli uffici anagrafe e stato civile del Comune di Lecco, in piazza Diaz 1, e presso Il Giglio di Pescarenico, in via Antonio Ghislanzoni 91.

Agli aspiranti facilitatori è richiesto di saper utilizzare agevolmente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) applicate all’ambito delle amministrazioni pubbliche e ai loro portali. Necessarie inoltre buone capacità comunicative e motivazione a svolgere un lavoro flessibile e di grande valore sociale: fornendo supporto ai cittadini per l’accesso ai servizi pubblici digitali, i facilitatori aiuteranno infatti le persone a superare il gap digitale che rende loro difficile l’esercizio della cittadinanza attiva.

L’avviso di selezione, con requisiti, modalità di partecipazione e ulteriori informazioni, è disponibile a questo collegamento, mentre il termine per inviare la propria candidatura è fissato per le ore 9 di lunedì 3 marzo. Gli esperti facilitatori digitali selezionati avranno l’opportunità di mettersi al servizio della comunità da marzo a dicembre 2025.