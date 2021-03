In vendita nove box che dovranno essere realizzati in località Falghera

Il Comune: “Priorità agli abitanti del nucleo vecchio sprovvisti di posto auto o box privato”

LECCO – Pubblicato in albo pretorio l’avviso pubblico per la vendita di 9 box auto di futura realizzazione in località Falghera di Lecco. Un intervento che è frutto delle richieste dei residenti e di un iter già affrontato in municipio (vedi qui uno degli ultimi articoli sull’argomento) in concomitanza con la costruzione, in quell’area, di una cabina elettrica dell’Enel.

“Lo sviluppo urbanistico in questa località ha portato ad un aumento delle unità residenziali e determinato la necessità di adeguamenti al fabbisogno di standard e servizi – spiegano dal Comune – Il nucleo storico della frazione alta di Acquate è soprattutto in sofferenza di posti auto, tema evidenziato da anni e a più riprese dai residenti e attenzionato dall’Amministrazione comunale di Lecco”.

La realizzazione della struttura a parcheggio e quindi le singole vendite, precisano dal Comune, avverranno solo ed esclusivamente a seguito di vendita di tutte le 9 autorimesse, il cui prezzo è di 35.000 euro, oltre a oneri fiscali, se dovuti.

Come fare richiesta

Possono presentare domanda di acquisto le persone fisiche residenti in Lecco, maggiorenni alla data di scadenza del bando, proprietari di automezzo e muniti di patente di guida in corso di validità, secondo i requisiti previsti nel bando.

I criteri di assegnazione delle autorimesse in vendita privilegiano i residenti nel vecchio nucleo di Falghera senza posto auto o box privato. Le richieste dovranno pervenire al protocollo dell’ente sul modello allegato al bando e con le modalità descritte nello stesso entro le 11:30 di martedì 6 aprile.