Fase 2 e trasporti, sui bus si viaggia già sicuri: “Il vero nodo sarà la ripresa delle scuole”

Il Direttore Generale di Linee Lecco Salvatore Cappello: “Siamo già operativi con i protocolli di sicurezza richiesti dal nuovo decreto”

L’obiettivo è arrivare preparati a settembre, quando riprenderanno le scuole

LECCO – Distanze di sicurezza e misure di protezione interesseranno anche i trasporti pubblici nella Fase 2 che prenderà il via il prossimo 4 maggio. Corposa la parte relativa ai trasporti all’interno del nuovo Dpcm illustrato dal premier Conte: “In previsione di una numerosa fetta di popolazione che tornerà a muoversi per lavoro e ad utilizzare i mezzi, treni e bus in particolare, anche sul fronte dei trasporti andranno seguiti rigidi protocolli di sicurezza per evitare assembramenti e occasioni di contagio”.

Bus, Cappello (Linee Lecco): “Già operativi coi protocolli di sicurezza”

A Lecco, per il trasporto pubblico locale sui bus non sono previste, per ora almeno, grosse novità. A riassumere la situazione è stato il Direttore Generale di LineeLecco Spa Salvatore Cappello: “Ci stiamo già attenendo alle misure di sicurezza previste dal decreto dello scorso 20 marzo – ha spiegato – abbiamo diminuito le corse visto il calo di utenza, dovuto in particolare modo alla chiusura delle scuole, ma a livello di protezioni siamo già operativi da oltre un mese e siamo in grado di ottemperare anche alle nuove specifiche indicate negli allegati 8 e 9 del nuovo Dpcm del 26 aprile”.

Autista “isolato”, si sale solo dalla porta centrale

Dallo scorso marzo, gli autisti dei bus di LineeLecco sono isolati nel posto guida divisi da apposite barriere in plexiglass. l passeggeri inoltre possono salire a bordo utilizzando solo la porta centrale, evitando contatti con il guidatore. Il biglietto può essere fatto all’edicola o tramite l’emettitrice installata a bordo della flotta di bus di LineeLecco. “Quotidianamente – ha detto poi Cappello – provvediamo all’igienizzazione dei nostri mezzi e alla loro sanificazione: abbiamo due strumenti per questo scopo, presto ne arriverà un terzo”.

Il vero nodo sarà la ripresa delle scuole

“Da qui a settembre – ha osservato Cappello – non prevediamo un aumento consistente di utenza, il vero nodo sarà la ripresa delle scuole. Dobbiamo arrivare preparati, chiaro che non dipenderà solo da noi ma da un lavoro di squadra che cominci dall’alto. Sarà indispensabile evitare sovraffollamenti e picchi di trasporto tipici del periodo scolastico: una soluzione potrebbe essere quella di ‘turnare’ gli orari di inizio e fine delle lezioni nei diversi istituti per diluire così l’utenza”.

Da venerdì 1° maggio riaprono i parcheggi

Come annunciato ,infine, tutti i parcheggi affidati a Linee Lecco, riprenderanno la normale e consueta attività con il pagamento della sosta come da tariffe in vigore. I sistemi di apertura e chiusura delle aree, i servizi telepass e telepass pay saranno riattivati a partire dalle ore 6 di venerdì 1 maggio 2020. “Mercoledì e giovedì provvederemo alla sanificazione degli ambienti nelle aree sosta, casse, scale etc – ha fatto sapere Cappello – stesso lavoro verrà poi fatto per le pensiline di attesa dei bus”.