Il nuovo modello di autocertificazione per la Fase 2

Al link il documento da scaricare e stampare

LECCO – È disponibile il nuovo modello, l’ultimo, di autocertificazione da portare con sé quando si effettua uno spostamento.

Il nuovo modello è valido per gli spostamenti da domani, 4 maggio 2020, giorno di inizio della cosiddetta Fase 2. Come precisato sul sito del Ministero dell’Interno, può comunque essere utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali (QUI il modello barrato).

Come ricordato, l’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

QUI IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN VERSIONE EDITABILE.