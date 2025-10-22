Fastweb offline, anche a Lecco disservizi sulla rete fissa e mobile

Tecnici al lavoro per ripristinare la connessione

LECCO – Disagi in tutta Italia per gli utenti Fastweb. A partire dalle 10:20 di questa mattina, mercoledì 22 ottobre, la rete dell’operatore ha smesso di funzionare, provocando un blocco totale sia per la connessione Internet fissa che per la rete mobile.

Secondo i dati pubblicati da Downdetector, il guasto ha registrato un picco di oltre 30mila segnalazioni alle ore 11:00, segno di un problema di ampia portata e di grave entità. Le segnalazioni provengono da ogni parte del Paese, Lecco inclusa.

In una nota, Fastweb e Vodafone hanno confermato che “è in corso un disservizio temporaneo sulla rete fissa”, precisando che “i tecnici sono già al lavoro per ripristinare la connessione nel minor tempo possibile”.

Al momento non è stata comunicata una stima sui tempi di risoluzione, ma gli utenti continuano a segnalare assenza totale di connettività e difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali legati alla rete Fastweb.