Ferragosto sicuro: intensificati i controlli ad alto impatto a Lecco e sul lago

Venerdì riunione operativa in Prefettura per il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Lecco e Comuni del lago sorvegliati speciali

LECCO – Intensificare le attività di vigilanza e di prevenzione, proseguendo con i servizi straordinari di controllo ad alto impatto proposti a Lecco e sul lago. E’ l’impegno assunto venerdì scorso, 8 agosto, durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica, presieduta dal neo Prefetto di Lecco Paolo Ponta e convocata visto l’approssimarsi del fine settimana di Ferragosto.

In apertura dell’incontro, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità di intensificare al massimo i servizi di vigilanza e di prevenzione, essendo il territorio lecchese interessato, già da qualche anno, da un cospicuo aumento del flusso turistico, grazie anche alle numerose iniziative, sociali e culturali, che attraggono un gran numero di visitatori, sia italiani che stranieri.

Un focus particolare è stato dedicato alla situazione del Comune di Varenna, interessato da tempo dal cosiddetto fenomeno dell’overtourism con un massiccio incremento di presenze durante la stagione estiva.

Il Prefetto ha colto l’occasione anche per aggiornare sull’andamento della criminalità nell’intera provincia, evidenziando come, dall’inizio della stagione turistica, non si sia registrato un aumento di eventi criminosi e neppure episodi allarmanti.

Un dato positivo che non ha scalfito però la volontà di ampliare i servizi di vigilanza, incrementando ulteriormente il numero delle pattuglie presenti sul territorio, nonché di attuare azioni mirate volte alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Per Lecco e i comuni del lago, tra cui Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Malgrate, Valmadrera, Varenna e Oliveto Lario, vengono confermati i servizi straordinari di controllo ad Alto Impatto, svolti da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Tali attività hanno infatti prodotto evidenti risultati positivi sia in termini di sicurezza reale che di sicurezza percepita, anche perché effettuati, secondo un approccio integrato e pluridisciplinare alle questioni di ordine e sicurezza pubblica.