Giovedì 7 luglio l’investitura ufficiale nella sede dei Lions. Accolti anche due nuovi membri

Le parole della neopresidente: “Ringrazio tutti i presenti, e in particolare tutti voi amici soci, che avete voluto darmi fiducia chiamandomi quest’anno alla presidenza del nostro sodalizio”

LECCO – Atmosfera emozionante e di festa al Lions Club Lecco Host, dove giovedì 7 luglio i soci hanno festeggiato la nuova presidente Chiara Boniotti. Visibilmente commossa, la neoeletta ha mostrato così la sua riconoscenza ai presenti:

“Ringrazio tutti voi per la cortesia che avete voluto riservarmi con la vostra presenza qui stasera, e un sincero grazie, in particolare, a tutti voi amici soci, che avete voluto dimostrarmi fiducia chiamandomi quest’anno alla Presidenza del nostro sodalizio.

Fin dal primo momento, e ci tengo a sottolinearlo visto l’ingresso di due nuovi soci, ciascuno di noi sa che l’entrare a far parte di un Club Lions, non rappresenta affatto un punto d’arrivo, ma solo un punto di partenza per migliorare il nostro “We Serve”.

Prosegue poi sottolineando i valori sottostanti l’associaizone Lions: “Il Club è il luogo dove si cementa il senso della solidarietà e dell’amicizia, dove ci si confronta, dove si progetta, dove si costruisce la “socialità” che è alla base del nostro agire. Non siamo Lions per essere, ma Lions per fare. L’invito, cordiale e fermo al tempo stesso, pertanto è da subito, quello che ciascuno di noi si impegni a creare e a diffondere all’interno del Club uno spirito di servizio, fatto di presenza, di progettualità e di concretezza, e non solo di parole. Se ciascuno di noi farà proprio questo invito, avremo creato le premesse per la realizzazione di un mondo migliore. Chiudo rinnovando a tutti voi il mio saluto caloroso e il mio grazie di cuore, anche a tutta la squadra che mi sosterrà nel corso di quest’anno”.

A precedere l’intervento della Boniotti le parole del presidente uscente Giuseppe Manzoni: “Grazie ai soci per i service che abbiamo potuto portare avanti in questa annata, soprattutto rivolti ai giovani, adesso sono contento di lasciare il ruolo di presidente a Chiara”.

Nel corso della serata fatti gli onori di casa anche ai due nuovi soci del club, chiamati a pronunciare il giuramento da Massimo Radici, cerimoniere dei Lions. Si tratta di Daniele Riva, notaio dal 2013 e sponsorizzato dal socio Marco Corti, e Giuseppe Negri, ceo di Ecotes srl e Nemar srl, sponsorizzato dal socio Antonio Brusadelli.

Durante la serata è stato dato anche il riconoscimento di 20 anni di partecipazione nel club al socio Vittorio Boni. Massimo Radici ha poi chiamato il presidente uscente e il neopresidente per il momento della spillatura, che ha ufficialmente dato inizio alla presidenza di Chiara Boniotti.