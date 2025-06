Festa del lago e della montagna: il programma eventi del 29 giugno

Durante quel fine settimana si svolgerà anche il primo Palio di Lecco

Benedizione del lago, regata delle lucie e spettacolo pirotecnico con la regia di LTM

LECCO – Come da tradizione, si celebrerà l’ultimo fine settimana di giugno a Lecco l’annuale Festa del lago e della montagna, organizzata con Lecchese Turismo Manifestazioni nel fine settimana che ospiterà in città anche il primo Palio di Lecco.

“Un appuntamento ricorrente – sottolinea la vicesindaca di Lecco Simona Piazza -, una tradizione per la nostra città, che quest’anno si aggiunge alla novità Palio dei Rioni, e si concluderà con l’atteso spettacolo pirotecnico sul lago, sempre in grado di chiamare a raccolta numerosissimi spettatori. Un grazie ai promotori, ai collaboratori di LTM e a tutti coloro i quali hanno reso anche quest’anno questa iniziativa possibile.

Questo il programma di domenica 29 giugno: dalle 9 alle 20, nei pressi del Monumento ai caduti di Lungolario Isonzo, saranno allestiti dei giochi gonfiabili per bambini, alle 17 nella basilica di San Nicolò, don Bortolo Uberti celebrerà la Santa Messa, che sarà seguita, alle 17.45 circa, dalla suggestiva processione delle lucie e dalla benedizione del lago.

Alle 20.45 il Gruppo manzoniano Lucie Asd promuove la consueta regata delle lucie valida per il Trofeo Arnaldo Mondonico alla memoria, mentre alle 21 il gruppo sbandieratori e musici della Torre di Primaluna si esibirà a partire da piazza Cermenati, conducendo gli spettatori all’evento conclusivo della serata, lo spettacolo pirotecnico, in programma per le 22.30.

Nel corso del tardo pomeriggio, infine, atteso a Lecco l’arrivo di Andrea Oriana, che venerdì 27 partirà sempre da Lecco per il giro del Lario a nuoto, circa 150 e 60 ore di impresa.

Così Giuseppe Fusi, presidente di Lecchese Turismo Manifestazioni : “Un evento importante per la città di Lecco, che promuoviamo con impegno e dedizione. Quest’anno abbiamo adoperato un’accortezza in più, nella predisposizione dello spettacolo conclusivo, grazie a dei botti ad impatto acustico mitigato, per un occhio di riguardo anche alle specie animali, disturbate dal rumore. Ringrazio tutti i volontari di Ltm e ne approfitto per annunciare il termine della mia esperienza da presidente dell’associazione, che a luglio vedrà nuove elezioni. Invito tutti a partecipare a quella che mi auguro sarà una bellissima giornata insieme”.