Festa del Lago, spettacolo pirotecnico confermato per questa sera alle 22:30

La pioggia non dovrebbe fermare il gran finale della 70ª Festa del Lago e della Montagna, rinviato di 24 ore

Gli organizzatori hanno deciso di confermare l’appuntamento dopo il miglioramento delle condizioni di vento e lago

LECCO – Nonostante la pioggia sia destinata a proseguire per tutta la serata, lo spettacolo pirotecnico conclusivo della 70ª Festa del Lago e della Montagna è confermato. La decisione è stata presa dopo le ultime valutazioni sulle condizioni meteo: se da un lato le precipitazioni non concederanno tregua, dall’altro il vento e lo stato del lago sono ritenuti compatibili con lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Dopo il rinvio deciso domenica sera a causa del forte vento che rendeva impossibile garantire lo spettacolo in sicurezza, gli organizzatori hanno quindi scelto di procedere con il recupero previsto questa sera, lunedì 29 giugno, alle 22.30 sul lungolago di Lecco.

La decisione è maturata al termine di un nuovo confronto tra gli organizzatori e i tecnici incaricati delle valutazioni. Le condizioni del vento e del lago, che avevano imposto il rinvio di 24 ore, risultano infatti sensibilmente migliorate.

A pesare sulla scelta anche il fatto che lo spettacolo pirotecnico era già stato allestito e sostenuto sotto il profilo organizzativo ed economico. Dal momento che le condizioni di sicurezza consentono lo svolgimento dell’evento, si è quindi deciso di confermare il programma, evitando di rinunciare definitivamente all’appuntamento conclusivo della manifestazione.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto a fronte di un eventuale peggioramento delle condizioni di sicurezza, il pubblico potrà quindi assistere al tradizionale spettacolo sul lago, gran finale della 70ª edizione della Festa del Lago e della Montagna.