Festa del papà: gli auguri della redazione di Lecco Notizie

La festa del papà viene festeggiata il 19 marzo, perché legata a San Giuseppe

LECCO – Auguri a tutti i papà! Anche la redazione di Lecco Notizie si unisce agli auguri in occasione della festa del papà, celebrata il 19 marzo in tutti i paesi cattolici perché legata a San Giuseppe, padre putativo di Gesù, che, secondo la tradizione religiosa, morì proprio il 19 marzo.

Inserita nel calendario romano delle festività da Papa Sisto IV nel 1479 e diventata festa liturgica nel 1621 su impulso di Papa Gregorio XV, la ricorrenza riconosce il ruolo di San Giuseppe, simbolo del padre buono, solerte, scrupoloso, paziente e comprensivo, come protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale.

Fino al 1977, il 19 marzo giorno di san Giuseppe era considerato in Italia festivo, ma con la legge 5 marzo 1977 n. 54 la festività fu abolita e da allora il 19 marzo divenne un giorno feriale. In Canton Ticino, in altri cantoni della Svizzera e in alcune province della Spagna, è invece ancora considerato festivo.

La festa cade alla fine dell’inverno e in attesa della primavera ed è quindi legata anche alla tradizione contadina tanto che in alcune realtà vengono ancora organizzati i falò di San Giuseppe, connessi anche al ciclo delle stagioni, ai riti propiziatori e di purificazione per un buon raccolto.

Non potevano mancare anche cibi legati a questa data, soprattutto i dolci come le zeppole di San Giuseppe, frittelle farcite con crema e marmellata di amarene.

Sono tante le iniziative organizzate dalle scuole e dalle associazioni in occasione di questa festa, per omaggiare i papà con segni e simboli di un affetto e riconoscenza.

Non in tutto il mondo la festa del papà viene però celebrata il 19 marzo. In Germania, per esempio, ricade con l’Ascensione e assume un carattere particolarmente festoso e talvolta goliardico. Negli Stati Uniti, in Canada, Inghilterra e altri paesi anglosassoni cade la terza domenica di giugno, così come in India, dove però la festa rappresenta di fatto una novità. In Australia invece è celebrata la prima domenica di settembre.