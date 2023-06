Festa della Prevenzione: Gli studenti di Lecco premiati per i progetti di prevenzione oncologica

Mercoledì si sono svolte le premiazioni

LECCO – Si è svolta presso la sede degli scout di Lecco, l’ottava edizione della Festa della Prevenzione, evento conclusivo dei progetti di prevenzione primaria organizzati dalla LILT Associazione Provinciale di Lecco APS nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia.

I progetti appena conclusi riguardavano i principali fattori di rischio per le malattie oncologiche: fumo, abuso di alcol, sedentarietà, alimentazione scorretta e avevano come obiettivo generale la diffusione e promozione delle abitudini comportamentali e degli stili di vita ottimali per una corretta prevenzione oncologica.

Mercoledì, alla presenza della Presidente LILT dr.ssa Silvia Villa, delle volontarie e degli operatori capitanati dalla dr.ssa Laura Valsecchi psicologa e coordinatrice LILT per i progetti scolastici, più di un centinaio di ragazzi si sono riuniti con i loro genitori ed insegnanti per un momento di festa, con musica, animazione, merenda sana a base di frutta e – momento più atteso dai ragazzi – la premiazione degli elaborati presentati dagli studenti: nell’ambito dei progetti, infatti, gli operatori LILT hanno “sfidato” i giovani studenti a partecipare ad un concorso a premi: disegni e ricette sane per “Alimentare la salute” e spot promozionali contro il tabacco per “Good bye fumo!”.

Per “Alimentare la salute” sono state premiati gli alunni di terza della scuola primaria “Diaz” di San Giovanni per aver creato le migliori ricette Salutari. Per la scuola secondaria di primo grado si è distinto il plesso de La Valletta Brianza con Bonanomi Martina e Marta Perego che hanno vinto il premio per la “ricetta più gustosa” e Matilde, Emma e Carolina che hanno creato la ricetta più salutare. È andato invece al plesso di Airuno il premio per la “ricetta interculturale” creata da Elisa Motta e Irene Andreotti.

Per il progetto “Good Bye Fumo” sono state premiate quattro categorie: la migliore Canzone è stata composta e cantata da Matilde Barraja, Benedetta Colombo, Alessia Ingenito, Marta Pozzi e Ibra della Scuola Secondaria di primo grado “Stoppani”; per il miglior cartellone e il miglior video si è distinta la scuola di Cernusco L. con Alice Sala, Giulia Mariani e Gioia Mandelli e con Christian Benotti e Gerald Owusu; infine la miglior presentazione multimediale è stata ideata da Sabadini, Panzeri, Casati, Colombo, Dergaoui della scuola secondaria di Primo grado di Airuno.

I ragazzi presenti hanno ricevuto un buono per un ingresso presso la piscina “Prato-Grande” di Garlate per poter trascorrere una sana giornata all’aria aperta all’insegna del movimento e dello sport.

La LILT ringrazia tutte le scuole della Provincia di Lecco che hanno partecipato, con entusiasmo e spirito di gruppo, ai progetti proposti e si augura di proseguire la proficua collaborazione anche nel prossimo anno scolastico.