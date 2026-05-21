Festa della Repubblica a Lecco, il Prefetto consegnerà sei onorificenze

Martedì 2 giugno al Teatro della Società la cerimonia istituzionale e la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Tra gli insigniti Renato Milani, Angelo Sala, Vincenzo Pasquale, Juan Gabriel Del Biondo, Rossella Spinosa e Wilma Maria Ticozzi

LECCO – Sarà il Prefetto di Lecco Paolo Ponta a guidare le celebrazioni del 2 giugno organizzate in città per l’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, in una giornata che unirà momenti istituzionali, cerimonie simboliche, musica e sport.

Nel corso della mattinata verranno inoltre consegnate le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sei cittadini del territorio. A ricevere il titolo di Ufficiale sarà Renato Milani di Lecco. Saranno invece insigniti del titolo di Cavaliere Angelo Sala di Casatenovo, Vincenzo Pasquale di Valmadrera, Juan Gabriel Del Biondo della Guardia di Finanza di Lecco, Rossella Spinosa di Lecco e Wilma Maria Ticozzi di Moggio.

Il programma delle celebrazioni prenderà il via alle 9 sul Lungo Lario Isonzo con la tradizionale cerimonia dell’Alza Bandiera. Alle 9.30 la Baia di Lecco ospiterà invece la “Remata della Repubblica” con i ragazzi della sezione giovanile della Società Canottieri Lecco.

Il momento centrale della giornata sarà alle 10.30 al Teatro della Società di piazza Garibaldi, dove si terrà la cerimonia istituzionale con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna delle onorificenze civili. A seguire spazio al Concerto della Repubblica eseguito dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco, offerto da Lecco Turismo Manifestazioni.

Ad accompagnare le manifestazioni sarà anche la Fanfara dei Bersaglieri “Guglielmo Colombo”, protagonista nel corso della giornata di un concerto diffuso nelle vie cittadine.