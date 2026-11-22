I circoli lecchesi chiedono alle amministrazioni comunali una nuova stagione del verde urbano
Pianificazione, depavimentazione e cura pluriennale dei nuovi impianti per evitare sprechi di risorse
LECCO – In occasione della Festa dell’Albero 2026, i circoli lecchesi di Legambiente – Circolo Legambiente Lecco APS (presidente Laura Todde), Circolo Lario Sponda Orientale (presidente Costanza Panella) e Circolo Meratese “L’Ortica” (presidente Stefano Casati) – hanno inviato al Sindaco del capoluogo e alle Amministrazioni comunali di tutta la provincia l’appello “Dove sono gli alberi? Più verde per città più belle, vivibili e resilienti ai cambiamenti climatici”.
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la crisi climatica, le ondate di calore sempre più frequenti e gli eventi meteorologici estremi, impongono di considerare il verde urbano non più come un semplice arredo ornamentale, ma come una vera e propria infrastruttura strategica al pari di strade e reti idriche, fondamentale per mitigare le temperature, favorire il drenaggio delle acque, tutelare la biodiversità e migliorare la qualità della vita.
Con questo documento, Legambiente chiede ai Comuni lecchesi di assumere impegni concreti e misurabili su cinque fronti principali:
- Pianificazione e censimento del verde: dotarsi di strumenti di gestione (Piano del Verde, Regolamento e Censimento arboreo) integrati nei Piani di Governo del Territorio (PGT) e nei piani climatici, dando piena attuazione alla Legge 10/2013 (a partire dall’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato e, per il Comune di Lecco, dall’aggiornamento e divulgazione del censimento arboreo e dalla pubblicazione del bilancio arboreo di fine mandato);
- Incremento della superficie e della qualità ecologica: aumentare le aree verdi privilegiando specie autoctone e resilienti ai cambiamenti climatici, capaci di garantire continuità ecologica con il paesaggio circostante;
- Manutenzione e cura nel lungo termine: non basta piantare alberi, ma è indispensabile prevedere e finanziare la gestione pluriennale dei nuovi impianti almeno fino al completo attecchimento, per evitare che le piantumazioni muoiano trasformandosi in uno spreco di denaro pubblico;
- Rigenerazione urbana e depavimentazione: integrare alberi e suoli permeabili nel recupero delle aree dismesse o degradate, intervenendo su piazze, parcheggi e cortili scolastici per contrastare il consumo di suolo e realizzare infrastrutture verdi e blu;
- Equità territoriale e trasparenza: definire obiettivi chiari per aumentare la copertura arborea nei quartieri e nelle frazioni più esposte ad isole di calore e nei luoghi frequentati dalle fasce più fragili (scuole, parchi gioco, centri di aggregazione), rendendo pubblici i dati sui risultati raggiunti.
“La Festa dell’Albero deve rappresentare l’inizio di un impegno permanente – dichiarano i circoli lecchesi di Legambiente –. Non chiediamo soltanto di piantare nuovi alberi in questa ricorrenza: chiediamo di conoscerli, proteggerli, curarli nel tempo e restituire spazio alla natura nei nostri paesi e nella nostra città. Se piantare un albero significa guardare al futuro, pianificare e curare un territorio verde significa costruirlo”.
Nei prossimi mesi i circoli raccoglieranno le risposte e i dati forniti dalle Amministrazioni comunali per monitorare lo stato di attuazione delle politiche del verde sul territorio
provinciale.
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