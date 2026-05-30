Festa dello Studente. Consegnate le costituzioni ai neo-maggiorenni lecchesi

Protagonisti 106 ragazzi e ragazze che hanno celebrato i valori della Repubblica

Presente anche il presidente dell’Anpi provinciale che, in vista del 2 Giugno, ha richiamato i principi fondanti della Costituzione

LECCO – Grande partecipazione ed entusiasmo per la Festa dello Studente che si è celebrata ieri, venerdì 29 maggio, al nuovo Urban Center della Piccola dove, come ogni anno, sono state consegnate le Costituzioni a neo-maggiorenni lecchesi.

Il sindaco, Mauro Gattinoni, ha stretto la mano a 106 studenti e studentesse sottolineando l’importanza della Carta Costituzionale: “Dobbiamo trasmettere ai più giovani i valori della nostra Repubblica, della democrazia e della partecipazione. L’Italia che parte dai giovani è un’Italia che guarda al futuro. Una Lecco che lavora per i giovani è una Lecco che cresce”.

La Festa dello Studente ha preso vita con esibizioni, performance musicali e stand allestiti dalle scuole del territorio. Presente anche il presidente dell’Anpi provinciale, Enrico Avagnina, che in vista della Festa della Repubblica del 2 giugno ha richiamato i principi fondanti della Costituzione Italiana e come i ragazzi devono farne tesoro per difendere sempre la nostra democrazia.