Festa dello Studente, la Costituzione a 111 neodiciottenni: “Andate a votare”

La cerimonia in occasione della Festa dello Studente in Piazza Garibaldi

L’appello del sindaco Gattinoni: “Con il voto potrete decidere del vostro futuro”

LECCO – “Con la consegna della Costituzione vi diamo il benvenuto nella nostra comunità politica, grande come la nostra città, Lecco, l’Italia e l’Europa. 18 anni significano tante cose, tra cui il diritto e il dovere di votare: l’occasione è vicina, non sprecatela: buon voto a voi, giovani cittadini lecchesi, giovani cittadini d’Europa”. Questo l’invito del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ai neodiciotteni della città a cui oggi pomeriggio, venerdì, sono state consegnate le copie della Costituzione in occasione della Festa dello Studente.

Il tradizionale momento, promosso dalla Consulta degli studenti, in sinergia con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e in collaborazione con il Comune di Lecco, si è svolto in Piazza Garibaldi, allestita per l’occasione con gli stand dei lavori e delle opere realizzate durante l’anno delle scuole e degli altri enti partecipanti. Sul palco, prima della cerimonia di consegna della Costituzione, si sono alternati momenti musicali e letture.

Circa 400 i neodiciottenni lecchesi chiamati all’appello, 111 quelli presenti che hanno ricevuto la Costituzione dal sindaco e dagli assessori Emanuele Torri (Istruzione) e Alessandra Durante (Giovani).

Nel suo discorso il primo cittadino ha richiamato l’imminente appuntamento elettorale dell’8-9 giugno: “Tra poco festeggeremo il 2 giugno, Festa della Repubblica, e tra una settimana esatta avrete un’occasione pazzesca per esercitare il vostro primo voto, partendo dall’istituzione più grande e moderna che abbiamo, il Parlamento Europeo – ha detto Gattinoni – questo appuntamento cade in un momento cruciale per l’Europa, non sprecatelo, andate a votare. Non so che idea abbiate della politica, se ne parliate, ma è importante – ha continuato – perché la politica decide e se prende buone decisioni tutti noi stiamo meglio altrimenti ne paghiamo le conseguenze. Compiendo 18 anni entrate ufficialmente nella comunità politica e con il vostro voto potrete decidere del vostro futuro. So che spesso vi sentite lontani dalla politica, dimenticati. Spesso sembra fatta da tante promesse sempre meno credibili. Ma se la pensate così, questo è il momento di agire per una buona politica: il diritto di voto non è scontato, e come recita l’articolo 48 della nostra Costituzione recita espressamente che il suo esercizio è anche un dovere civico”.

Ritirando la propria copia della Costituzione ai ragazzi è stato chiesto di consegnare un biglietto con i desideri per la città: “E’ una tradizione annuale che ci serve per sapere se la nostra linea politica è in accordo con i giovani, il nostro futuro” ha ricordato il sindaco.

Al termine della cerimonia la Festa è proseguita con la musica di Morgana, Maik, Sawaefresh e Unsettled.

GALLERIA FOTOGRAFICA