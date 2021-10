Il maltempo non ha permesso lo svolgersi della processione per le vie del centro

LECCO – Annullata causa maltempo la processione che avrebbe dovuto svolgersi subito dopo la messa solenne celebrata nel pomeriggio di oggi, domenica, nella Basilica di San Nicolò in occasione della Festa di Lecco. Festa ques’ultima che, come da antica tradizione civile e religiosa, viene commemorata la prima domenica di ottobre.

La messa solenne è stata concelebrata da Monsignor Davide Milani e dai sacerdoti della Comunità pastorale, alla presenza delle autorità, tra le quali il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il Prefetto Castrese De Rosa e il Questore Alfredo D’Agostino.

La Festa di Lecco ogni anno si celebra la prima domenica di ottobre, secondo un’antichissima tradizione che potrebbe addirittura risalire agli ultimi decenni del ‘500.

Infatti, la ricostruzione acuta e documentata di Uberto Pozzoli (“Frammenti di vita lecchese”, a cura di Aristide Gilardi, Editrice Il Resegone, Lecco 1977) racconta che la festa della Madonna del Rosario fu istituita da Papa Ghislieri (S. Pio V), che ne stabilì la ricorrenza liturgica in ricordo e a ringraziamento per la vittoria cristiana di Lepanto (7 ottobre 1571, proprio la prima domenica di ottobre). Successivamente Papa Clemente XI, nel 1710, estese la festa a tutta la cristianità e la fissò nella prima domenica di ottobre.

La trasformazione della celebrazione religiosa a solennità cittadina fu a opera della Confraternita del SS. Sacramento, sul finire del ‘700. Una festa delle feste, dunque, come sintesi di un periodo dell’anno e l’annuncio dell’inizio dell’autunno: un’occasione solenne perché nel sentimento religioso si era inserito anche quello civico della comunità, che onorava la Madonna del Rosario come “protettrice sicura”.

La giornata di festa, oltre alla Camminata Manzoniana che si è svolta regolarmente, prevedeva anche altri appuntamenti come il volo in mongolfiera nell’area La Piccola annullato causa pioggia, così come sono stati annullati gli eventi sportivi abbinati alla presentazione delle squadre sportive lecchesi, iniziativa quest’ultima che si è svolta al coperto, presso il Centro Sportivo Bione.