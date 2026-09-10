Festa di San Giovanni 2026: si comincia il 16 settembre, ecco il programma

Dal 16 al 21 settembre, all’oratorio, serate culturali, momenti religiosi, musica, teatro, sport e buona cucina

Il filo conduttore è “Nel cuore del mondo”, una frase di don Luigi Monza, un invito a vivere la comunità, l’incontro e la festa con lo sguardo aperto verso gli altri

LECCO – Serate culturali e incontri di riflessione, momenti religiosi, ma anche tanto divertimento con musica, teatro, sport e, ovviamente, buona cucina. Sono questi gli ingredienti della Festa di San Giovanni, organizzata dalla parrocchia San Giovanni Evangelista di Lecco, dal 16 al 21 settembre, all’oratorio in via don Antonio Invernizzi, 2 a Lecco.

Il filo conduttore di quest’anno è “Nel cuore del mondo”, una frase del Beato Luigi Monza, un invito a vivere la comunità, l’incontro e la festa con lo sguardo aperto verso gli altri che accompagnerà la Festa di San Giovanni 2026.

“Nel cuore del mondo” è anche il titolo della serata di apertura del 16 settembre che, alle ore 21, proporrà il dialogo con don Davide Caldirola, sacerdote che si è occupato della pastorale giovanile proprio nella comunità pastorale di San Giovanni, Rancio e Laorca dal 1994 al 2000. Il programma e tutte le informazioni della Festa di San Giovanni 2026 sul sito www.sangiovannilecco.it.