Festa di Santa Marta. Lecco rinnova la tradizione: distribuiti 800 michini ai fedeli

Dopo la Messa presieduta da monsignor Bortolo Uberti, il tradizionale pane benedetto è stato distribuito in piazzetta Santa Marta
La tradizione, tramandata da generazioni, richiama i valori della condivisione e della cura verso il prossimo
LECCO – La comunità lecchese ha rinnovato anche quest’anno la tradizione della Festa di Santa Marta, celebrata oggi, martedì 29 luglio, con la Santa Messa presieduta in mattinata dal prevosto di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, affiancato da don Giuseppe Brivio, nella chiesa di Santa Marta. Alla celebrazione, accompagnata dai canti del Coro Delfino Nava, hanno partecipato numerosi fedeli.
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