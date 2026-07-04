Festa per i 60 anni degli Alpini di Acquate: “Avanti ricordando gli insegnamenti dei veci”

Nel pomeriggio la sfilata per le vie di Acquate con l’arrivo in una piazza della Vittoria piena di gente

“Alla generazione futura abbiamo il dovere di trasmettere gli stessi valori di convivenza pacifica e rispettosa degli altri che ci sono stati insegnati”

LECCO – Una Piazza della Vittoria piena di persone ha accolto gli Alpini di Acquate che hanno sfilato per le vie del rione in questo caldo pomeriggio di luglio. Le penne nere guidate dal capogruppo Davide Invernizzi hanno voluto festeggiare in mezzo alla loro gente il 60° anniversario di fondazione.

Dopo un momento di commemorazione dei Caduti al monumento della Madonna di Lourdes, la cerimonia ufficiale si è aperta all’oratorio di Acquate con l’alzabandiera e l’inno nazionale sulle note della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco e le voci del Coro Grigna di Lecco.

Quindi gli Alpini di Acquate hanno sfilato per le vie del rione con il corteo che è stato aperto da alcuni giovani della scuola elementare. Una volta giunti in Piazza della Vittoria tra gli applausi della gente, la parola è passata al capogruppo Davide Invernizzi che ha aperto i discorsi ufficiali ringraziando i numerosi gagliardetti presenti e le rappresentanze giunte anche da fuori provincia: il Gruppo Alpini Monte Pasubio di Torrebelvicino, il Gruppo Alpini Brinzio (Varese) e Varcone.

“Ricordiamo i capigruppo che hanno contribuito in questi anni alla nostra crescita e hanno saputo trasmettere il valore più importante ai giovani, ora veci: ‘fare senza chiedere’ – ha detto il capogruppo Invernizzi -. La loro tenacia ha contribuito a mettere le basi per la nascita del gruppo e della nostra amatissima baita di Cavagiozzo, di cui andiamo molto orgogliosi. Ricordiamo e ringraziamo tantissimo gli Alpini Vittorio Rota, Franco Galli, Piero Carnevali e Fortunato Bana. Noi Alpini siamo una forza invisibile, a disposizione della comunità con spirito di servizio e di solidarietà, diamo importanza al valore aggregativo e a fare gruppo, cosa non semplice in questi anni. Il gruppo di Acquate è stato e sarà anche in futuro pronto per ogni evenienza; memori degli insegnamenti dei nostri veci abbiamo il dovere di trasmettere alla generazione futura gli stessi valori di convivenza pacifica e rispettosa degli altri”.

Il vice capogruppo Tiziano Rusconi ha poi ricordato la figura del Tenete Guido Orio, al quale è intitolato il Gruppo Alpini di Acquate, attraverso lo stralcio di un articolo del 1972 del Gruppo di Acquate. Originario di Acquate, nato nel 1895 a Milano, da una illustre famiglia di industriali, fece la storia degli Alpini “con innumerevoli atti di astuzia e ardimento volti alla salvezza della Patria”. Caduto eroicamente sul Monte Pasubio il 19 ottobre 1916 durante i violentissimi combattimenti della Prima Guerra Mondiale, nel 1918 gli fu conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare”.

“Gli Alpini fanno tanto e parlano poco e questo dovrebbe essere un esempio anche per noi che facciamo politica – ha detto il sindaco di Lecco Filippo Boscagli -. Complimenti ad Acquate perché ogni volta che c’è qualcosa che riguarda la propria gente, risponde con un entusiasmo particolare. Un grazie per questa storia lunga 60 anni: gli Alpini sono un’identità nazionale ma sono un’identità anche per noi a livello locale con l’attenzione che hanno per gli altri. Continuate così, avrete sempre il nostro supporto e camminiamo insieme”.

A chiudere gli interventi il Presidente dell’ANA di Lecco Emiliano Invernizzi: “Oggi sono sceso dai miei monti dicendo ‘vado in città’, ma qui ho trovato tante emozioni. Emozioni nel vedere un gruppo e una comunità, quella di Acquate, a cui dico grazie. Dobbiamo sempre ricordarci da dove veniamo e chi siamo. E’ bello essere qui per i vostri 60 anni, è bello essere qui in mezzo agli Alpini e ai tanti ragazzi che danno una mano al gruppo. Abbiamo ricordato i caduti, i nostri veci, coloro che ci danno continuamente una mano, ma ricordiamo anche i giovani che oggi sono qui, grazie anche a voi”.

La cerimonia è proseguita con la consegna di due zaini (“in cui mettere cose utili per aiutare gli altri”) al sindaco Boscagli e al presidente Invernizzi. Quindi è stata consegnata una targa alla memoria di Stefano Corti, “andato avanti” lo scorso giugno, un Alpino che tanto ha fatto per il gruppo di Acquate e la baita di Cavagiozzo. A ritirare la targa sono stati i figli Andrea e Graziano: “Grazie per il pensiero che avete voluto dedicare al nostro papà, continuate sempre a portare avanti le vostre importanti iniziative”.

La giornata è continuata con la Santa Messa celebrata dal Parroco di Acquate don Walter Magnoni, quindi è stato offerto a tutti i presenti un aperitivo, prima della cena e della festa in oratorio.