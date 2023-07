Festa per il Gruppo Alpini di Galbiate, inaugurato un nuovo mezzo

In tanti, oggi, per la tradizionale festa della baita in vista del 100° anniversario di fondazione nel 2024

La giornata è stata anche l’occasione per la benedizione di un motocarro donato dal comune e sistemato dagli Alpini

GALBIATE – Domenica di festa per il Gruppo Alpini di Galbiate che ha dato vita al tradizionale appuntamento presso la baita ai piedi del Monte Barro. La giornata è cominciata con l’alzabandiera e la celebrazione della Santa Messa, quindi è stato inaugurato e benedetto un nuovo mezzo, un motocarro, donato dal comune e rimesso a nuovo dagli Alpini.

La giornata è proseguita con il pranzo in compagnia, tantissime le persone che hanno partecipato alla festa della baita e hanno approfittato della bella giornata di sole per salire in cima al Monte Barro. Particolarmente soddisfatto il capogruppo Roberto Tentori che guarda già ai festeggiamenti per il 100° anniversario del gruppo che cadrà nel 2024.

“Ci siamo ritrovati per la tradizione festa della baita degli Alpini che anche quest’anno è stata molto partecipata – ha detto Tentori -. Dopo la Santa Messa è stato benedetto il motocarro che ci è stato donato dall’amministrazione comunale e che abbiamo rimesso a nuovo. Un ringraziamento va al comune e agli sponsor che ci hanno aiutato nella sistemazione del mezzo: l’officina Negri di Galbiate e la carrozzeria Burini di Valmadrera“.

Alpini di Galbiate che stanno per tagliare un traguardo davvero importante: “Il gruppo venne fondato nel 1924 e l’anno prossimo festeggerà i 100 anni – ha concluso il capogruppo -. Tutti insieme ci stiamo preparando per celebrare questo anniversario nel migliore dei modi“.