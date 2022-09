Festa Rionale di Maggianico. Luca Close vince il Sanremino 2022

Grande partecipazione alla festa rionale tornata dopo dua anni a causa del Covid

Al secondo posto della gara canora Maddalena Muttoni & Alice Roitberg, sul terzo gradino del podio Valentina Tallarico

LECCO – Nell’ambito della Festa Rionale di Maggianico, ieri sera, sabato, si è svolta la 34esima edizione del Sanremino col titolo “Sanremino sotto le stelle”. La serata, che ha visto una numerosissima presenza di pubblico, è stata presentata dal trio “Carlo Ester e Martina”. Ospiti i gruppi di danza di Stedhart Danza&Teatro di Oggiono.

Quest’anno a vincere il Sanremino è stato Luca Close con “A mano a mano”, al secondo posto Maddalena Muttoni & Alice Roitberg con “Piazza Grande” e sul terzo gradino del podio Valentina Tallarico con “Gli uomini non cambiano”.

Dopo due anni di pausa, causa Covid, è tornata la tradizionale Festa Rionale di Maggianico che dal 4 all’11 settembre presso le strutture dell’Oratorio di Maggianico in via Zelioli ha richiamato un numeroso pubblico con un programma che visto la riproposizione di appuntamenti “storici” come la Chilolmetro Verticale del Magnodeno (che si è svolta oggi, domenica), la serata alpina, la Fiaccolata, la processione in ricordo del voto a San Rocco e molto altro.

Una festa durata qualche giorno in meno rispetto al passato che non ha diminuito ne l’affluenza di pubblico ne, men che meno, la voglia di stare insieme che come sempre si è dimostrata grande.