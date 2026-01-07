Festività e ponti del 2026: le occasioni da qui alla fine dell’anno

Poche festività infrasettimanali, ma giugno e dicembre restano strategici

LECCO – Archivato il periodo delle feste natalizie e dell’Epifania, il calendario del 2026 entra nella sua fase più ordinaria. Le prossime occasioni di pausa e di ponti non sono immediate, ma il resto dell’anno offre comunque alcuni passaggi chiave su cui concentrare l’attenzione di chi, con un po’ di anticipo, vuole organizzare viaggi, rientri familiari o semplicemente qualche giorno di riposo. Anche se, il nuovo anno, non regala grandi occasioni, a causa del fatto che diverse festività cadono nel fine settimana.

Primavera: Pasqua, aprile e maggio

In primavera arrivano Pasqua domenica 5 aprile e Pasquetta lunedì 6 aprile, che garantiscono un primo weekend lungo consueto.

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di sabato, riducendo il beneficio per chi lavora su cinque giorni. Più favorevole invece il 1° maggio, che nel 2026 sarà di venerdì, offrendo un fine settimana lungo senza necessità di ferie.

Inizio estate: Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, rappresenta una delle occasioni migliori dell’anno per un ponte: con un solo giorno di ferie il lunedì precedente si può ottenere una pausa di quattro giorni consecutivi.

Estate e autunno: festività nel weekend

Nel pieno dell’estate Ferragosto, sabato 15 agosto, cade nel fine settimana. Stessa sorte per Tutti i Santi, domenica 1 novembre. In entrambi i casi, le festività non generano ponti automatici, ma possono essere integrate in periodi di ferie più ampi.

4 ottobre, reintrodotta la festa nazionale

Il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, da quest’anno tornerà a essere festa nazionale (così come avveniva fino al 1977) grazie a una Legge emanata nel 2025. Nel 2026, però, la festività cadrà proprio di domenica.

Dicembre: chiusura dell’anno

A dicembre l’Immacolata Concezione, martedì 8 dicembre, consente un ponte breve con un solo giorno di ferie.

Il periodo natalizio vede Natale venerdì 25 dicembre e Santo Stefano sabato 26 dicembre: una combinazione che favorisce un fine settimana lungo e rende strategici i giorni lavorativi successivi in vista della transizione verso il nuovo anno, per chi, ovviamente può permettersi di regalarsi una o più settimane di ferie.