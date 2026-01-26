Fiamma Olimpica a Lecco: presentati i tedofori Guerrera, Aondio e Cariboni

Presentati a Palazzo Bovara i profili dei tre lecchesi scelti per portare la Fiamma Olimpica domenica 1 febbraio

L’assessore Giovanni Cattaneo: “Sarà un momento di ritrovo dell’eccellenza dello sport del territorio”

LECCO – Lisa Guerrera, Severino Aondio e Marco Cariboni: ecco i nomi dei tre rappresentanti tedofori che percorreranno le vie della città con la Fiamma Olimpica, in occasione della tappa di domenica 1 febbraio.

Durante la conferenza tenutasi oggi presso Palazzo Bovara, il sindaco Mauro Gattinoni ha presentato ufficialmente i profili dei tre lecchesi scelti dall’amministrazione comunale per rappresentare la città e il territorio nel Viaggio della Fiamma.

“Il primo tedoforo sarà Marco Cariboni, atleta e dirigente della società sportiva più antica della nostra città, la Canottieri Lecco. Marco è stato per anni dirigente della società, e in questa occasione speciale rappresenterà proprio i dirigenti. Con questa scelta, vogliamo riconoscere un merito a tutte le associazioni sportive, a coloro che non scendono in campo ma si adoperano ogni giorno con responsabilità affinché lo sport possa accadere” ha dichiarato il sindaco.

“Il secondo tedoforo, Severino Aondio, ultranovantenne e con una carriera sui sentieri delle nostre montagne, conta tra le sue imprese più emozionanti una Resegup all’età di novant’anni. Il motivo per cui è stato candidato è il suo rappresentare lo spirito più genuino dello sport, uno sport che è per tutti, senza tempo e senza ansia da cronometro, praticato per il gusto di divertirsi, e dimostrando che fa bene”.

“In ultimo, Lisa Guerrera, di Associazione Oltretutto 97, è in assoluto la più medagliata che abbiamo negli sport invernali. Lisa è stata scelta per il suo talento, per la tenacia, la simpatia, e anche perché dimostra che lo sport è alla portata di tutti, anche nell’ambito delle Special Olympics.”

I tedofori stessi hanno sottolineato oggi la grande emozione dovuta al ruolo che giocheranno domenica, in un’occasione più unica che rara.

Significative le parole di Marco Cariboni, che ha ricordato la radicata tradizione sportiva del nostro territorio: “130 anni fa nasceva Canottieri Lecco, che è stata un po’ la mamma degli sport tradizionali lecchesi, anche oltre al canottaggio. Il primo olimpionico lecchese, Castelli, era sia canottiere e un campione di sci, ad esempio. Spesso ci dimentichiamo un dato significativo: il nostro territorio ha avuto ben 65 atleti olimpionici“.

Anche l’assessore allo sport e all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo ha preso la parola per introdurre l’importante evento. “Ormai un anno fa ci siamo mossi con la Fondazione Milano Cortina, che organizza il Viaggio Olimpico. Il nostro obiettivo è vivere quella giornata come un momento di festa e di ritrovo dell’eccellenza dello sport lecchese – ha dichiarato l’assessore – Domenica saremo a poco meno di una settimana dall’inizio delle Olimpiadi, quindi è bello che si crei questa tensione per chi vive lo sport in un territorio come il nostro, che favorisce lo sport non solo invernale, ma spaziando tra discipline. La nostra città possa contribuirà a questo racconto, che avrà un palcoscenico mondiale nella cerimonia di inaugurazione del successivo venerdì”.

“E’ un evento più grande di noi. Abbiamo posto simboli in giro per la città, e ci sono altre iniziative, come la mostra dedicata agli atleti lariani e agli sport invernali che aprirà in Camera di Commercio” ha aggiunto l’assessore.

Come spiegato da Cattaneo durante la conferenza, la giornata di domenica prenderà avvio in Piazza Garibaldi alle 17.00 e sarà animata dalla Carovana Olimpica e dal Comune di Lecco. Il corteo, che giungerà a Lecco da Mandello circa alle 18.30, percorrerà il Lungolago, con tappa finale in Piazza Garibaldi. A seguire il percorso dei 22 tedofori ci saranno diverse associazioni del territorio, oltre alla cittadinanza, “che invitiamo a partecipare”.

In piazza Garibaldi saranno presenti anche dei testimonial Olimpici, pronti ad accogliere i tedofori al loro arrivo.